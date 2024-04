¿No estudió? Candidata del PRD “se congela” durante debate y pasa bochornoso momento | VIDEO

Nadia Macías, candidata por el Distrito 20 al Congreso de la CDMX. (Captura de pantalla)

Nadia Elizabeth Macías Leonel, candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el Distrito 20 para el Congreso de la Ciudad de México, enfrentó dificultades notorias durante su participación en el debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que la hicieron objeto de burlas en las redes sociales.

Su actuación se caracterizó por el nerviosismo y la incapacidad de responder adecuadamente a las preguntas planteadas, específicamente cuando los moderadores Juan Barragán y Brenda Flores cuestionaron a los candidatos sobre temas de transparencia y buen gobierno.

La candidata tenía un minuto para emitir su participación, sin embargo, cuando el reloj comenzó la cuenta regresiva la perredista sólo tenía la cabeza agachada, y sólo emitió la frase: “Defender el Distrito 20″.

Nadia Macías, candidata del PRD por el Distrito 20 para el Congreso de la Ciudad de México, no pudo articular una palabra durante su participación en un debate. (X/@Juan_OrtizMX)

Visiblemente afectada por los nervios, el moderador le ofreció la oportunidad de reorganizarse y mejorar su respuesta, oferta ante la cual no pudo reaccionar. “¿Está bien candidata?”, la cuestionaron a lo que ella movió los labios diciendo “sí”, pero sin que emitiera ningún sonido.

La tensión aumentó cuando Rafael Montiel Zepeda, su contrincante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se acercó para ofrecerle un gesto de apoyo y decirle “tranquila, no pasa nada”, el cual fue recibido con una sonrisa por parte de Macías, aunque sin lograr superar el impasse.

Fue hasta que le faltaban 12 segundos para terminar su participación que la candidata finalmente pudo comenzar a articular palabra, aunque leyendo, sólo para decir: “Defender el Distrito 20 significa proponer soluciones para buenos gobiernos y que estos sean claros con la gente….”, hasta que se le agotó el tiempo.

A pesar de sus esfuerzos iniciales y de leer la mayoría de sus propuestas, Macías Leonel no consiguió recuperarse plenamente durante el debate, especialmente tras el tropiezo en el bloque dedicado a las propuestas.

Este evento es relevante no sólo para la carrera de Macías sino también para el panorama político en la Ciudad de México, toda vez que el Congreso local desempeña un papel crucial en la toma de decisiones y políticas de alcance metropolitano.

Nadia Macías pasó un bochornoso momento debido a su falta de preparación para el debate. (Captura de pantalla)

En redes sociales el bochornoso momento no pasó desapercibido y hubo quienes se burlaron de la candidata o simplemente la pusieron como ejemplo para aludir a momentos de la vida, como por ejemplo, “cuando te toca exponer y no estudiaste el tema”, señalaron. Asimismo, hubo quienes exigieron que la candidata sea retirada y consideraron una falta de respeto que una persona no preparada pretenda ocupar un cargo público.

Nadia Elizabeth Macías Leonel es una joven candidata designada por el PRD para competir por el Distrito 20, que incluye la alcaldía Cuajimalpa y partes del extremo sur de Álvaro Obregón, según información del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y la dirección nacional ejecutiva del PRD. Gabriela Dongu Guerrero ha sido designada como su suplente.

En el debate hubo otros tres participantes, entre ellos Claudia Susana Pérez Romero, del Partido Acción Nacional (PAN); Rafael Montiel Zepeda, del PRI; así como Edmundo Josemaría Cruz Cotero, de Movimiento Ciudadano (MC).

¿Cómo se elige a los diputados de la CDMX?

Congreso de la CDMX (Cuartoscuro)

Los diputados de la Ciudad de México son elegidos a través de un proceso electoral que se lleva a cabo cada tres años. Este proceso consiste en dos métodos principales para seleccionar a los 66 diputados que conforman el Congreso de la Ciudad de México: la elección por mayoría relativa y la representación proporcional.

Elección por mayoría relativa : De los 66 diputados, 33 son elegidos mediante el principio de mayoría relativa, en el cual la Ciudad de México se divide en 33 distritos electorales. En cada uno de estos distritos, los ciudadanos votan directamente por el candidato de su elección. El candidato que obtiene la mayoría de los votos en un distrito es electo como diputado por ese distrito.

Representación proporcional: Los otros 33 diputados son seleccionados mediante el principio de representación proporcional, utilizando la lista de partidos. En este sistema, los partidos políticos presentan listas de candidatos a diputados. Los ciudadanos emiten su voto por el partido político de su preferencia en lugar de por un candidato individual. Los escaños se asignan a los partidos de manera proporcional, según el porcentaje total de votos que cada partido recibe a nivel de la ciudad.

Para ser electo diputado de la Ciudad de México, una persona debe cumplir con los requisitos establecidos en la legislación electoral, como ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener un mínimo de 21 años cumplidos el día de la elección, ser residente de la Ciudad de México y no haber ocupado ciertos cargos públicos o militares durante un periodo determinado antes de la elección.

Este sistema busca equilibrar la representación directa de los ciudadanos a través de sus distritos, con una representación más proporcional que refleje la distribución de los votos a nivel ciudad.