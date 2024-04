“No dejen que los agarren”: esto dice el corrido que ‘El Nini’ escribió desde el penal del Altiplano

'El Nini' capturado por en Sinaloa por la Guardia Nacional. (X/@J_Fdz_Menendez)

En días recientes se dio a conocer un audio en el que, supuestamente, Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, le jura lealtad al Cártel de Sinaloa y a quien fuera su jefe directo, Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Desde que la grabación comenzó a circular en redes sociales se planteó la hipótesis de que había sido captada dentro de los muros del penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Posteriormente, el material se incluyó como introducción para el narcocorrido titulado Desde la prisión 19, una canción que ‘El Nini’ habría escrito para sí mismo, según declaraciones del youtuber Markitos Toys, uno de sus más cercanos amigos.

“Este corrido es del puño y letra de mi amigo Néstor, él se lo hizo para él mismo. Con él relata la vida que está llevando ahorita donde él se encuentra”, expuso el creador de contenido en un video publicado el 15 de abril.

El tema, interpretado por Grupo Cártel, inicia con la que sería la voz de Pérez Salas diciendo “hay 19 Nini para rato y la camisa no me la quito nunca, porque esa camisa de los Guzmán me la tatué hace 14 años y es para siempre”.

Néstor Isidro Pérez Salas solía compartir imágenes en redes sociales para presumir sus lujosos bienes. (Infobae México/Jesús Avilés)

Segundos más adelante, el corrido narra el sentir del exjefe de seguridad de Los Chapitos al estar encarcelado a más de mil kilómetros de Culiacán, su antiguo centro de operaciones.

“De una me siento normal y de una estoy deprimido, lo que me saca del hoyo es ver fotos de mis hijos [...] Plebada piénsenla bien, no dejen que los agarren, mejor péguense un buen cierre y la librarán si Dios quiere”, son algunos de los versos que suenan en la primera parte de la canción.

Enseguida, ‘El Nini’ recuerda los enfrentamientos que sostuvo contra las fuerzas federales en compañía de sicarios del cártel como ‘El Piyi’, un hombre de quien se conoce poca información debido al bajo perfil que maneja.

“Los tratos son inhumanos por parte de instalaciones [...] Mi camisa La Chapiza está tatuada chavalones”, advierte Pérez Salas al final del narcocorrido.

'El Nini' fue trasladado a la CDMX el mismo día de su captura para el inicio de su proceso judicial. (CUARTOSCURO)

Presuntamente, el tema se habría grabado en el mes de marzo y habría sido creado con la intención de ratificar el compromiso de ‘El Nini’ con el cártel.

Cabe recordar que la tarde del 22 de noviembre de 2023, ‘El Nini’ fue capturado en Sinaloa mientras se encontraba totalmente desprotegido. Informes militares consultados por el periodista Óscar Balderas señalaron que Los Chapitos decidieron abandonarlo a su suerte debido a que su indisciplina se había convertido en algo riesgoso para ellos.

“Llevaba medio año desobedeciendo las instrucciones de sus jefes, quienes le pedían que fuera más prudente para no ‘calentar la plaza’”, menciona el periodista en alusión al reporte del Ejército. A pesar de estas consideraciones, ‘El Nini’ optó por reiterar su lealtad con el grupo desde prisión.