Maite Perroni aclaró incidente en galería de arte donde destruyó una costosa obra

Maite Perroni confirmó que tiró una pieza, pero aclaró cómo sucedieron las cosas (Foto: Instagram maiteperroni)

La integrante del grupo musical RBD, Maite Perroni, recientemente se vio involucrada en un incidente en una galería de arte en la Ciudad de México, donde rompió un objeto sin querer.

La actriz confirmó el hecho, pero explicó que se trató de un pequeño accidente y que ella decidió hacerse cargo del costo de manera voluntaria, contrario a lo que se informó en un inicio, que ella había sido obligada por los encargados del espacio a reponer el costo de la obra de arte.

Según lo reportado por el programa de televisión Ventaneando, Perroni habría visitado una exclusiva galería en la Zona Rosa de la capital, donde accidentalmente derribó varias piezas de arte.

El valor de los daños fue estimado en más de 20,000 pesos. Se indicó inicialmente que a la actriz se le pidió cubrir el monto de las piezas afectadas y abandonar el lugar.

Hace unas semanas Maite Perroni anunció su retiro de la música: “Es un capítulo cerrado en mi vida” (Foto: Cuartoscuro)

“Nos enteramos que hace unos días asistió a una galería de arte en la Zona Rosa, aquí en la Ciudad de México, donde había piezas muy nice, carísimas, fínisimas (...) la hicieron comprar, la obligaron a pagar”, mencionó el periodista Ricardo Manjarrez en el programa de espectáculos de TV Azteca.

La mecánica del accidente, según detalló el comunicador de espectáculos, fue una cadena de eventos desafortunados:

“Porque resulta que Perroni estaba viendo una, de pronto se mueve y madres, tira una y se mueve para acá, y madres que tira otra. Rompió tal cantidad de piezas que le dijeron ‘señora, debe 20 mil pesos y la invitamos a que se retire’”, aseguró el colaborador de Pati Chapoy.

Ricardo Manjarrez fue quien dio a conocer el incidente de Perroni (Foto: IG@ventaneandouno)

Maite Perroni narró cómo rompió una obra de arte

Frente a estas acusaciones, Perroni aclaró recientemente ante los medios de comunicación que su accidente fue mínimo, pues únicamente involucró la ruptura de un león de cerámica mientras hojeaba un libro.

La recoradada “Lupita” de Rebelde subrayó que accedió a pagar la pieza rota como un gesto de buena voluntad hacia la tienda y su personal, asegurando que no desea que otros asuman responsabilidades por sus acciones.

El desacuerdo sobre la magnitud del incidente se aclaró con el testimonio de Maite Perroni, quien durante una interacción con la prensa, detalló cómo un infortunado movimiento llevó a la caída y posterior ruptura de la pieza de cerámica mencionada.

Maite Perroni y Andrés Tovar celebraron en mayo de 2023 la llegada de su bebé Lía (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

“Estaba yo en una tienda de antigüedades y de pronto abrí un libro y se cayó una pieza de cerámica”, contó ante la prensa.

La también actriz de telenovelas como Antes muerta que Lichita y Cuidado con el ángel pagó el artículo y aseguró que lo hizo por iniciativa propia, pues nadie la obligó a realizar el pago, además para no afectar a terceros.

“Nadie me obligó a pagar nada. Yo me ofrecí a pagarlo con todo gusto porque yo no quería que nadie asumiera la responsabilidad de algo, y mucho menos los empleados de la tienda”, recalcó la famosa de 41 años, en clara contraposición a la información que presentó días atrás el programa Ventaneando.