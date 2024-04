Maca Carriedo se negó a pagar un trámite de afore y pensión de su papá: “¿Yo por qué?”

La conductora no pagó los servicios de profesionales en finanzas (Crédito: Facebook Maca Carriedo)

La colaboradora de Adela Micha, Maca Carriedo, se encuentra en el centro de una controversia luego de ser señalada como deudora de un servicio profesional.

La polémica surge tras la filtración de conversaciones donde Carriedo discute el costo excesivo, según ella, de 100 mil pesos por un servicio relacionado con la pensión y Afore de su padre.

Esta situación ha generado un amplio debate en redes sociales, especialmente en lo que anteriormente se conocía como Twitter, ahora ‘X’, donde algunos seguidores han mostrado su apoyo a Carriedo, argumentando que el precio del servicio es desproporcionado.

En detalles revelados por el periodista Jorge Carbajal en su canal de YouTube, se expone que Maca Carriedo contrató hace aproximadamente un año los servicios de profesionales para resolver un asunto financiero de su padre, consiguiendo finalmente recuperar una cantidad significativa de dinero.

“Contratan los servicios de personas profesionales para que hagan este trabajo, a ella lo que le interesaba era que se recuperara una buena cantidad de dinero y lo logran, en cuanto le dicen ‘ya lo logramos’, pues daba brincos de felicidad (...) le arreglan todo el numerito, pero el problema fue cuando le cobraron”, mencionó Carbajal.

Sin embargo, el desacuerdo surgió en el momento de la facturación, cuando Carriedo se enfrentó a un costo que ella consideró “excesivo”.

“Hola Maquita, ya se concluyó el trámite de pensión y afore para tu papá. Generalmente el costo es por recuperación de Afore y determinación de pensión a futuro. El costo por el servicio sería de 100 mil pesos. ¿Me comentan que sí gustas que te realicen factura?”, le preguntan a la colaboradora de Adela Micha, según los mensajes mostrados en el programa de YouTube.

De acuerdo con el pantallazo, Maca responde al proveddor del servicio: “Oye, nunca me dijiste ese precio, es muchísimo, se me hace excesivo y te lo pregunté muchas veces y me dijiste que ‘al final’ y ‘al final’. Se me hace un precio excesivo”.

La reacción de Maca Carriedo ante la solicitud de pago ha provocado un amplio abanico de respuestas en las redes sociales.

Incluso ella misma, con tono jocoso, cuestionó en ‘X’ la necesidad de realizar dicho pago: “Jajajaja ¿y yo por qué iba a pagar eso? jajajaja”.

Esta postura ha tenido eco entre los usuarios de internet, algunos de los cuales han respaldado a Carriedo, argumentando contra la validez del cobro.

Comentarios como “Se querían pensionar ellos” o “no me caes bien Maca, pero no pagues es un abuso”, ilustran la variedad de opiniones al respecto.

Adela Micha debe renta y sueldos de La Saga

El contexto de este incidente se suma a otro caso reciente de controversia financiera que involucra a Adela Micha, dueña del canal La Saga, quien también enfrenta acusaciones relacionadas con deudas.

De acuerdo con correos mostrados por el mismo reportero, Jorge Carbajal, Adela adeuda pagos de la renta de las oficinas de su empresa, ubicadas en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec.

En uno de los mails compartidos por el periodista se señala: “Buenos días. Por medio del presente le pido por favor que contacte a la administración para revisar el tema de la regularización de los pagos de mantenimiento y la aplicación del incremento anual de la renta”

“El monto de renta a partir de junio de 2023 es de ... dólares más IVA y la cuota de de mantenimiento es de $... por metro cuadrado, nuevo monto de mantenimiento más IVA en dólares (...) Favor de indicarnos cuándo harán el pago de mantenimientos atrasados. Sin más de momento, quedamos de ustedes para cualquier aclaración”, señala el material.