La estrategia de la oposición para retrasar votación sobre Ley de Pensiones y Ley de Amparo

No se celebró la sesión del martes 16 de abril (Cuartoscuro)

En un hecho pocas veces visto en la LXV Legislatura, el Senado de la República no inició la sesión prevista para el martes 16 de abril puesto que los integrantes de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como de Movimiento Ciudadano (MC) no apuntaron su asistencia para que no se lograra el quórum.

De acuerdo a lo que dieron a conocer mediante un encuentro con los medios de comunicación, la decisión se tomó para impedir que el oficialismo pueda aprobar las modificaciones a las leyes de Amnistía y Amparo, las cuales calificaron como un retroceso a la protección de los derechos humanos.

Así lo explicó el Grupo Parlamentario de Acción Nacional: “Las y los #SenadoresdelPAN hemos decidido no pasar asistencia, con la finalidad de impedir que haya quórum y pueda Morena aprobar sus modificaciones a las leyes de Amnistía y Amparo, que constituyen un grave retroceso en la protección de derechos humanos”.

Dicha situación se dio en el marco de la discusión de la llamada Ley Amparo y Ley de Amnistia, mismas que fueron aprobadas en comisiones por la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El Senado no sesionó el martes 16 de abril (Cuartoscuro)

“No cuenten con nuestros nombres para dañar al país con estos dos dictámenes que claramente van a afectar a los más pobres”, expresó Kenia López Rabadán.

Ante dicha situación, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Ana Lilia Ramírez Ramírez, anunció que se posponía la sesión para el miércoles 17; no obstante, extendió una disculpa al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, quien sería condecorado esta tarde.

“Debido a que no se reunió el quorum necesario, el @senadomexicano no pudo realizar las sesiones contempladas para hoy. Por ello, extendí una disculpa, a nombre de la #MesaDirectiva, al @AlmiranteSrio de Marina, Rafael Ojeda Durán, a sus familiares y al personal de la @SEMAR_mx que fue convocado para la sesión solemne en la que se realizaría la entrega de la ‘Medalla de Honor Armada de México’”, redactó en su cuenta oficial.

Conviene recordar que el reglamento interno del Senado establece que se necesita mínimo 65 de los 128 integrantes para iniciar sesión; no obstante, este día sólo se logró la presencia de 63, por lo que fue imposible que diera inicio la discusión de las reformas, así como la ceremonia de condecoración.

Por otro lado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, calificó a la oposición de mañosa y advirtió que las reformas sí serán discutidas por el pleno.

¿Pasará lo mismo en la Cámara de Diputados?

La Cámara Baja discutirá la Ley Pensiones (MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Aunque la oposición aún no define su estrategia en la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió la declaración oficial para la discusión del proyecto conocido como Fondo de Pensiones del Bienestar, propuesto por Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena.

La sesión ordinaria, programada para mañana, será el escenario donde se evaluarán los méritos y posibles impactos de esta iniciativa. La mayoría de Morena en la cámara baja jugará un papel crucial para la aprobación de este proyecto, que podría marcar un antes y un después en la política de seguridad social de México.