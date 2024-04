EXCLUSIVA: esto dice “Un pacto de silencio”, canción inspirada en Marcela Basteri aprobada por Luis Miguel y su hermano

"Un pacto de silencio" es una ofrenda a Marcela Basteri y a todas las madres desaparecidas (Reuters/Instagram @luismiguel)

Luis Miguel es una de las figuras más importantes del espectáculo latino y, así como sus canciones han causado sensación entre el público al paso de los años, su atribulada vida personal también ha sido objeto de curiosidad desde que era un niño.

Hace unos años, el exitoso cantante sorprendió con el estreno de Luis Miguel: La serie, pues habló como nunca sobre su vida privada, sus años de infancia y su relación familiar, aspectos que su gran público pudo conocer de primera mano y desde la óptica del intérprete.

Entre los pasajes de su obra biográfica, llamó la atención del público la figura de su madre, Marcela Basteri, una persona fundamental en la vida del Sol de México y cuyo misterio sobre cómo fue que “desapareció” continúa a la fecha.

Mucho se ha dicho de las circunstancias en que la también mamá de Alejandro y Sergio Basteri habría perdido la vida, en varias de las cuales Luisito Rey ha sido mencionado, lo cierto es que la duda sobre la verdad del paradero de Marcela es un tema doloroso que continúa rondando a los hermanos Basteri.

Luis Miguel junto a sus padres, Marcela Basteri y Luisito Rey

Marcela, quien desapareció el 19 de agosto de 1986 en España, es la figura de inspiración para Un pacto de silencio, la nueva canción del talentoso cantautor Carlos Macías, quien se dio a la tarea de crear un tema conmovedor que plasma sentimientos de añoranza y melancolía ante la incertidumbre de la ausencia de una madre.

Alejandro Basteri ha dedicado hermosas palabras a la memoria de su madre (Foto: Instagram/@abasteri)

“Este tema lo compuse un 10 de octubre en mi natal Chiapas, frente al ventanal de mi casa con la imponente vista del Cañón del Sumidero, inspirado en el gran amor y respeto que le tengo a las más grande figura de la música contemporánea en español, mi admirado Luis Miguel y también en todo el trabajo y apoyo que le dio su mamá en su infancia y adolescencia, pensando en todo el dolor que él puede sentir por ya no tenerla consigo”, expresó Carlos Macías sobre la canción que será estrenada el próximo viernes 19 de abril -día del cumpleaños de Luis Miguel- en las radios y plataformas digitales.

“Lo digo con todo el respeto del mundo, ya que Un pacto de silencio está inspirado en la señora Marcela Basteri, y también dedicado a los que han perdido a esos grandes amores como son los padres, los hijos o los hermanos”.

Macías compuso el desgarrador tema mientras contemplaba el Cañón del Sumidero, en Chiapas (Foto: Instagram)

Quien fue calificado por el fallecido Armando Manzanero como “el mejor autor de México en la actualidad” se dio a la difícil tarea de componer el tema que refleja uno de los dolores más grandes del ser humano y confía en que el tema se convertirá en un himno dedicado a las madres que ya no están físicamente con sus seres queridos.

“Hace poco me conmoví demasiado al ver un video de todas esas personas que están en la búsqueda de un ser querido desaparecido, porque debe ser muy doloroso no saber qué sucedió con algún familiar. Por eso este tema es el proyecto de mi vida y la canción más emotiva, fuerte, dolorosa e importante que he tenido la fortuna de componer”, añadió.

Carlos Macías ya había revelado cómo surgió la oportunidad de dedicarle un tema a Marcela Basteri, proceso del que Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, estuvo al tanto.

“Ha sido el artista más difícil con el que he trabajado porque uno nunca deja de aprender y a pesar de las oportunidades con Thalía, Cristian Castro, Mijares, trabajar con Luis Miguel es otra cosa”.

El tema verá la luz el día del cumpleaños de Luis Miguel Crédito: Instagram/carlosmaciasmex

“Hubo algo muy bonito de una canción, Un pacto de silencio, cuando yo platico con su hermano (Alejandro), él me dice ‘mira, tenemos un tema muy especial de un amor y un vacío, es lo que tiene mi hermano que tiene que ver con el hecho de no saber en dónde está mi mamá. Entonces hicimos un pacto de silencio él y yo de no volver a hablar jamás sobre el tema de mi mamá hasta que sepamos realmente qué pasó”, contó Macías en 2022 a Adela Micha en su programa La Saga.

“Entonces necesitamos que tú hagas esa canción. Yo he llorado mucho y él hizo una cosa increíble y es un honor. Cuando me hacen la encomienda para escribirla, me tardé como 10 días en no hacer ni una canción, ni pensar en música ni pensar en nadie, como un retiro espiritual, pues se trata del número uno”, compartió entonces.

Carlos Macías, compositor chiapaneco, destaca por su prolífica carrera en la que ha colaborado con figuras como Emmanuel y Cristian Castro (Foto: Instagram)

Qué dice la letra de “Un pacto de silencio”

Aunque el anunciado tema se estrenará el próximo 19 de abril, Infobae México tuvo acceso antes que ningún medio a las líricas de la composición de Carlos Macías, un tema que sin duda se convertirá en uno de sus más grandes éxitos y resonará en los seguidores de la vida artística y personal de Luis Miguel.

Un pacto de silencio

Guardo un pacto de silencio desde que no estás,

guardo fotos de tu imagen, imposible no llorar,

este corazón se rompe a pedazos sin poder olvidarse de tu nombre de mujer.

Los colores de mi alma ya no brillan más,

y tu aroma por la casa sigue intacto como ayer,

es verdad que en mi camino haya visto tanta luz,

la verdad es que vivo a oscuras todo porque no estás tú.

Tú mi gran sueño anhelado,

mi esperanza a tu lado,

la que me ha hecho tanta falta,

es tu voz la que cambio por mi voz,

es tu luz la que se asoma cada mañana.

Tú mi regalo de niñez,

abrazarte fue entender,

la belleza de tu magia,

nadie sabe cuánto te amo y te amaré,

guardo un pacto de silencio hasta que te vuelva a ver.