Estos son los cambios al segundo debate presidencial aprobados por el INE tras críticas al formato del primero

INE ajustó el formato para el segundo debate presidencial FOTO: INE/CUARTOSCURO.COM

La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una serie de cambios al segundo debate presidencial ante las críticas al primer encuentro entre candidaturas.

Entre los cambios aprobados este 16 de abril está la inclusión de un espacio para la que Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia; Xóchitl Gálvez de la alianza Fuerza y Corazón por México y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano realicen una presentación inicial. Sumado a ello, los presidenciables tendrán un tiempo asignado para presentar sus propuestas.

El día previo los representantes de los partidos políticos formalizaron ante el órgano electoral su desacuerdo con algunos aspectos del primer debate e hicieron sugerencias para el segundo. El asunto se trató el pasado en una reunión a puerta cerrada.

Cabe recordar que el segundo debate tendrá lugar en los Estudios Churubusco el próximo 28 de abril con la moderación de Adriana Pérez Cañedo y a Alejandro Cacho. En tanto el formato será tipo B, en el que las candidatas y el candidato responderán a preguntas videograbadas de la ciudadanía.

Candidatas presidenciales criticaron formato del primer debate presidencial Foto: YouTube/INE TV

Por otra parte, en la sesión de martes fueron discutidos también los detalles para el tercer debate entre candidaturas a la presidencia, el cual está agendado para el próximo 19 de mayo. Entre ellos destaca la designación de los moderadores: Javier Solórzano, Luisa Cantú y Elena Arcila.

Un segundo aspecto definido fue el formato, que en esta oportunidad será “cara a cara”, de tal forma que los aspirantes podrán interactuar sin participaciones de la ciudadanía de por medio.

La sesión en la que el órgano autónomo decidió las modificaciones se llevó a cabo con retraso. Así lo denunció Iván Escalante, representante de Sheinbaum ante la Comisión Temporal de Debates.

“Citan a reunión de representantes de las candidaturas en el @INEMexico a las 13:00 horas, en la noche te la cambian a las 12:30. Son las 13:51 y dicen que no saben a que hora se realizará. Tantas fallas que hasta el reloj descendente de la explanada está descompuesto”, expuso desde su perfil en la red social X.

INE admitió errores en el primer debate presidencial

El pasado 9 de abril el INE aceptó que hubo errores técnicos durante el primer debate; sin embargo, descartó que hayan sido producto de una falta de preparación.

La consejera Humphrey admitió fallas en el primer debate presidencial (Twitter/@C_Humphrey_J)

Particularmente respecto a las fallas en los cronómetros, el órgano electoral mencionó la posibilidad de aplicar sanciones administrativas a la compañía responsable de la producción, debido a problemas en la gestión del tiempo de participación.

Carla Humphrey, consejera del INE, destacó que se está evaluando la responsabilidad de la empresa por los errores en el cronómetro, que provocaron malestar entre las candidatas y el candidato durante el evento del 7 de abril.

Asimismo, el instituto mencionó que, ante las discrepancias de tiempo de 12 segundos entre las candidatas, se utilizó un reloj de respaldo para corregir el inconveniente.

Sumado a ello, la consejera electoral admitió que algunos ángulos de cámara no contribuyeron positivamente al seguimiento del debate por parte de la audiencia y señaló que, aunque en los ensayos no se detectaron problemas y los planos parecían adecuados; no obstante, apuntó a que siempre existe la posibilidad de un imprevisto.

Sobre el formato del debate, tras las quejas de las candidatas respecto a la limitada oportunidad para el contraste de ideas, Humphrey Jordan indicó que la estructura del evento no incluía “tiempo libre” para intercambio espontáneo entre los participantes, recordando que la organización de tiempos fue aprobada desde noviembre.