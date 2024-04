Este es el grado de estudios de Toñita, la exparticipante de La Academia y Survivor que buscará ser diputada de Ecatepec por el PRD

Toñita incursionó en la política (Foto: Cuartoscuro)

A través de Instagram, la cantante Toñita que saltó a la fama gracias al programa La Academia, reveló que ya tiene una candidatura para diputación federal de Ecatepec, Estado de México.

“Soy candidata a diputada federal por el Distrito XI de Ecatepec, soy nueva en la política, pero eso no quiere decir que no esté enterada de toda la problemática que existe y que tenemos. Mi suplente se llama Paola Vanesa Torres”, mencionó, además de que dio a conocer algunas de sus propuestas. La candidatura informó que su candidatura va por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Su incursión en la política sorprendió a muchas personas, pero la misma Antonia Salazar Zamora reconoció que podría generar esa reacción en la gente. Cuando a Toñita se le presentó la oportunidad de hacer casting para La Academia, ella estaba estudiando Ingeniería Industrial en Tantoyuca, Veracruz, su ciudad de origen.

La cantante de La Academia reconoció que es nueva en la política Crédito: (Instagram/@tonitamusic1)

Desde pequeña, Antonia, conocida afectuosamente como Toñita, enfrentó la adversidad cuando su madre decidió abandonar el hogar, dejándola a ella y a sus hermanos a cargo de su padre, quien posteriormente formaría una nueva familia. Esta serie de eventos obligó a Toñita a buscar refugio en la música, la cual se convirtió en su escape y finalmente, en su pasión. A los 13 años, tomó la decisión de vivir con su madre en la Ciudad de México, donde trabajó en un restaurante.

El gran giro en la vida de Salazar Zamora llegó cuando, en 2002, se presentó a las audiciones de La Academia, junto con su hermana Ney, siendo seleccionada para formar parte del show, desde entonces toda su formación profesional como cantante fue de la mano con las y los profesores de dicho reality, quienes les enseñaban técnicas de respiración, modulación de voz y entonación.

Cabe señalar que durante su estancia en la primera edición de La Academia, Toñita se convirtió en una de las concursantes favoritas del público.

La primera generación de La Academia tuvo a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir, en ese momento la cantante estaba estudiando Ingeniería Industrial (Foto: Twitter @Somos1G)

Por qué Toñita salió de Survivor México

Además de su éxito en La Academia, Toñita es reconocida por haber participado en Survivor México 2024, todo parecía indicar que la cantante se iba a convertir en una integrante controvertida en Halcones, pues tuvo varias discusiones tanto con los hombres de su tribu como con sus contrincantes de Jaguares.

A pesar de que el público había fijado como objetivo seguirla dentro del programa de supervivencia, no duró muchas semanas y se vio obligada a abandonar la competencia por una lesión. Aunque las caídas, torceduras y raspones son comunes en este programa, la cantante fue afectada al punto que tuvo que ir al hospital.

(Captura de pantalla Instagram/survivormx)

Toñita estaba en una competencia que requería cierto contacto físico, pero su pierna quedó atorada entre las piernas de los otros jugadores y un poste, así que cayó al suelo y gritó por ayuda. Los fans de este reality acusaron a Lizbeth Rodríguez de haberla jalado con la intención de lastimarla.

Al principio los integrantes de Jaguares —la tribu contraria— no consideraron que hubiera sido tan grave, pero al verla en el piso llorando, todos suspendieron el juego para llamar al servicio médico del programa.

La jarocha sacó a relucir su fuerte carácter desde el primer día. Foto: Captura de pantalla

“Me duele toda la pierna, me conozco y me duele. Me lastimó la pierna, me tronó bien feo, me la jaló excesivamente, no puedo doblarla”, dijo cuando el paramédico intentó revisarla, aproximadamente una semana después de que tuviera que ser hospitalizada de emergencia, se confirmó que la exitosa cantante no regresaría a Survivor.