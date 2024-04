Así es el supuesto audio con el que ‘El Nini’ juró lealtad a ‘El Chapo’ Guzmán y sus hijos desde El Altiplano

El Nini se desempeñó como jefe de seguridad de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa (Foto: Infobae México)

A casi cinco meses de que Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, fuera trasladado al penal de máxima seguridad de ‘El Altiplano’ en el Estado de México, en redes sociales se difundió un audio atribuido a este operador criminal que supuestamente habría sido grabado al interior de la prisión.

En el audio se escucha la voz entrecortada de un hombre que asegura hablar desde ‘El Altiplano’, Además de hacer referencia a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y a su hijo Iván Archivaldo (quien actualmente encabeza la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos), se identifica a sí mismo como ‘El 19′ y ‘El Nini’, algunos de los apodos conocidos de Pérez Salas.

“Fíjese, compadre, primero que nada le quiero decir que lo quiero mucho y le mando un abrazo desde aquí ‘El Altiplano’, Estado de México. Y arriba ‘El Chapo’ Guzmán y también el jefe Iván Archivaldo. Hasta la muerte. Que les quede claro que hay 19 y Nini para rato. La camisa no me la quito nunca, porque esa camisa de los Guzmán me la tatué hace 14 años y es para siempre. Saludos”, se escucha en la grabación.

Si bien hasta el momento no se ha comprobado que ese audio pertenezca a ‘El Nini’, medios de circulación nacional e internacional, como El Heraldo de México y Daily Star, retomaron el material y se lo atribuyeron al jefe de seguridad de Los Chapitos.

El Grupo Cartel incluyó el audio de 'El Nini' en su canción "Desde la prisión 19" (Foto: Grupo Cartel)

Asimismo, ese breve audio de 20 segundos de duración se introdujo al principio de la canción Desde la prisión 19, lanzada por el Grupo Cartel el pasado 14 de abril. Antes de que se suenen los instrumentos de cuerda y viento, se escucha la presunta voz de ‘El Nini’ para posteriormente relatar la situación que vive tras las rejas.

“Así empiezan mis hazañas en una prisión muy lejana. Mi vida sí ha dado un giro y ahora me encuentro en el piso. De una me siento normal y de una estoy deprimido. Lo que me saca del hoyo es ver fotos de mis hijos”, se escucha en la primera parte de la composición musical.

Según la descripción de YouTube que se lee en el tema oficial, el autor de este narcocorrido es el mismo Néstor Isidro Pérez Salas. Incluso, el influencer Markitos Toys aseguró que el tema sí fue escrito por ‘El Nini’ durante su estancia en el penal de ‘El Altiplano’.

El pasado 15 de abril, Markitos Toys publicó un video en su cuenta de YouTube titulado “Les sigo compartiendo más de mi vida”. Alrededor del minuto 20, el joven influencer indicó que la canción se grabó hace un mes aproximadamente y él tuvo la oportunidad de escucharla.

Markitos Toys aseguró ser buen amigo de 'El Nini' (Foto: Archivo)

“Este corrido es de puño y letra de mi amigo Néstor. Él se lo hizo para él mismo. Relata la vida que está llevando donde se encuentra”, mencionó el youtuber. Agregó que sostiene una buena amistad con ‘El Nini’ e incluso va a visitarlo a prisión. “Yo voy y lo miro muy seguido, platico con él, convivo con él en el lugar donde está. Le digo que le eche muchas ganas”, sostuvo.

‘El Nini’ fue capturado en el estado de Sinaloa el 22 de noviembre del año pasado. Para ese entonces era uno de los miembros de Los Chapitos más buscados, pues incluso el gobierno de Estados Unidos (EEUU) ofrecía una recompensa de hasta USD tres millones por su detención.

Una vez asegurado, Pérez Salas fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, también conocido como ‘El Altiplano’, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Desde ese lugar, ‘El Nini’ lucha por evitar su extradición a territorio estadounidense.