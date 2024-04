CD9 anuncia nueva fecha en CDMX: sede, preventa y venta general

(Esquire)

Tras el éxito rotundo de su primera fecha que los llevó a sold out, la boyband conocida como CD9 anunció un nuevo concierto y aquí te damos todos los detalles.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde los artistas dieron a conocer que aquellos de sus seguidores que no alcanzaron boletos para su primera fecha aún podrán entonar con ellos sus más grandes éxitos en vivo.

Todo sobre el nuevo concierto de CD9

Alonso Villalpando, Alan Navarro, Freddy Leyva, Jos Canela y Bryan Mouque dieron ahondaron que The Last Party no sólo se realizará el próximo 19 de julio en la Arena Ciudad de México, sino que habrá una segunda fecha que se llevará a cabo el 30 de agosto de este 2024.

Hasta el momento se desconoce la fecha de la preventa, no obstante, cuentas especializadas en conciertos detallan que la venta general podría realizarse el próximo jueves 18 de abril a través de Superboletos.

¿No alcanzaste boleto para CD9 en la Arena CDMX? Revendedores se aprovechan y estos son los exuberantes precios (Foto: Infobae México/Jesús Aviles)

Desde principios de abril, las y los Coders -grupo de fans de la banda- comenzaron a sospechar sobre el rencuentro debido a varias pistas que los artistas fueron dejando en sus redes sociales.

¿Por qué se separó CD9?

Aunque la banda de jóvenes causó sensación desde su debut en 2013 y debido a sus pegajosas canciones lograron el éxito de forma impresionante, desde hace varios años los integrantes ya habían seguido sus propios caminos.

Durante la época de auge, CD9 hizo tres álbumes que iban del pop, rock y urbano. Asimismo, las colaboraciones fueron parte del repertorio que les abrió las puertas.

Pese a ello, en 2019 Jos Canela abandonó la banda y detalló que su decisión se debía a que necesitaba crecer personalmente. En aquel entonces no detalló si esto se debía a que buscaba empezar su carrera como solista o si quería hacer algo diferente con su vida.