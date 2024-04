MasterChef Celebrity México: quién fue el quinto expulsado del concurso

La cuarta temporada de MasterChef Celebrity inició el pasado 17 de marzo y Mario Sandoval se convirtió en el primer eliminado. Foto: @MasFarandulaOf, X

Este domingo 14 de abril fue transmitido el episodio número cinco del famoso reality MasterChef Celebrity México 2024. Cada vez quedan menos concursantes y rumbo a la final, el nivel de la cocina se ha vuelto mucho más exigente.

El primer desafío fue en parejas, pero los cocineros fueron separados y trabajaron comunicándose a través de la mampara, las ganadoras que subieron al balcón fueron Ferka y Litzy con un adobo.

Mientras que en la segunda cocinada los famosos cocinaron en equipos de dos y tres personas, quienes triunfaron y se salvaron del mandil negro fueron: Itatí, Sandra, Ernesto, Laura Bozzo, rey Grupero, Itzel, Paco y Rafa.

Por lo que en el reto de eliminación se enfrentaron Jawy, Harold, Raúl, Rossana y M‘Balia. Para el cual tuvieron que cocinar salsas.

Cinco de los participantes se enfrentaron en el reto final. (@MasterChefMx)

La quinta eliminada de esta noche fue M’Balia Marichal, ya que su preparación no fue lo suficientemente buena para que los chefs le dieran la aprobación. Al contrario, tras probarla, los expertos en cocina aseguraron que la salsa de la actriz no fue la mejor elección para la carne de puerco que sirvió.

“Tiene tu espíritu... No fue tu mejor plato pero se aprecia siempre”, explicó con voz entrecortada el chef Poncho Cadena para despedirle de la competencia.

“Es un reto muy grande y no es nada más la cocina en sí, también está de pronto la circunstancia, el compañero de la derecha, de la izquierda, el nervio. Es la primera vez que me sobrepasa la circunstancias, ese contrarreloj me bloqueaba por completo, esa es la verdad”, aseguró la cantante al abandonar la cocina.

“Cometí errores que nunca había cometido y mi estación solía ser un huracán y un remolino al que no estoy acostumbrada en la cocina. De este último plato lo que más se me complicó fue traducir una receta que en primera instancia me parecía una buena idea, pero ya que estaba en la estación me di cuenta que podía jugar en contra”.

Durante el veredicto de los expertos, el chef Poncho rompió en llanto al explicarle a la cantante que su plato había fallado. (@MasterChefMx)

