Duki en CDMX: detuvo el concierto para ayudar a fans e hizo retumbar el Palacio de los Deportes

Duki dijo que la CDMX lo hizo sentir como en casa (Mar L. / Infobae México)

Poco antes de que Duki saliera al escenario, se pudieron escuchar varios éxitos de música disco en los altavoces del Palacio de los Deportes, cada que terminaba una canción, los fans mexicanos de este rapero argentino enloquecían cada vez más a los gritos de “¡Duko! ¡Duko! ¡Duko!” hasta que finalmente apagaron las luces y se empezaron a proyectar los visuales de su A.D.A Tour, los cuales comienzan con un viaje espacial protagonizado por un astronauta en paisajes alucinantes.

Finalmente se empezaron a escuchar los primeros acordes de GIVENCHY, la canción con la que comenzó Mauro Lombardo Quiroga —Duki— en su primera presentación en la Ciudad de México desde aquel Plaza Condesa del 2019 (un recinto que incluso ya fue demolido).

Aunque mucha gente quería captar en su celular el momento en que el rapero salió al escenario, fue evidente que gran parte de los jóvenes guardaron el dispositivo para moverse con mayor libertad.

Algunos admiradores estaban apretados y pedían ayuda para salir Crédito: (Mar L. / Infobae México)

Tanto las personas que estaban en gradas como en la pista del Palacio de los Deportes empezaron a brincar al mismo tiempo y literalmente el recinto vibró por la sincronización de aquellos saltos, los que tenían la posibilidad de acercarse lo más posible hasta el escenario se empujaron hacia el frente.

Cabe señalar que los fans de Duki que tenían boleto para pista estuvieron ahí desde las 14 o 15 horas hasta las 19:00 que abrieron las puertas, por lo que algunos comenzaron a tener dificultades para respirar, un detalle que no pasó desapercibido por el rapero que saltó a la fama gracias a las batallas de freestyle de El Quinto Escalón.

Una vez que terminó de cantar Rockstar, Duki hizo una pausa para pedirles a sus fans que dieran un paso atrás y que abrieran paso para ayudar a sacar a algunos jóvenes que comenzaban a tener signos de deshidratación o cansancio extremo, por lo que no estaban resistiendo los brincos y la gran energía que despertó su entrada al escenario.

Duki en el Palacio de los Deportes (Mar L. /Infobae México)

Después de asegurarse de que todo estuviera en orden, Duki continuó cantando y todos volvieron a hacer retumbar el Palacio de los Deportes, retomando los saltos y los coros de varios temas. Algunas canciones después, comenzaron a formarse círculos para hacer slam entre las personas que estaban en pista, incluso hubo jóvenes que se dejaron llevar por la euforia y se quitaron la camiseta para golpearse los unos a los otros.

Sin duda, uno de los temas más coreados y esperados fue She don’t give a fo, pero el público de la CDMX también fue deleitado con una versión preliminar en vivo de No me llores, incluso el mimso Duki admitió que aún no la tenía preparada del todo. Se trata de un tema que mucha gente estaba esperando en vivo, lo cierto es que sorprendió la ausencia en el setlist de la sesión 50 que hizo junto Bizarrap.

El cantante hizo retumbar el Palacio de los Deportes Crédito: Mar L. / Infobae México

Otro de los momentos memorables fue cuando un fan le aventó un jersey de Argentina a Duki y cuando el rapero se tomó un breve tiempo atrás del escenario para salir con la bandera de su país y la mexicana al hombro. El tema uNO dOS también fue secundado de memoria por la mayoría de los asistentes al igual que Si te sentís sola.

El aguante de los asistentes a su concierto fue incondicional, pues incluso si el área de gradas cuenta con asientos, la mayor parte del tiempo todos estuvieron saltando y coreando los temas más populares de Duki, quien agradeció a la gente de la Ciudad de México por haberle dado un gran recibimiento. Por otra parte, este fue su mensaje en Instagram un día después del concierto:

“Muchas gracias Ciudad de México una vez más, el modo diablo volvió a romper.Espero verlos pronto de nuevo mis diablas y diablos, gracias por hacerme sentir como en casa siempre. Hasta la próxima temporada”, se pudo leer.