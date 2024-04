Danna Paola reveló por qué no le gusta su segundo nombre: “Yo lloraba”

La artista de 29 años se sinceró sobre "oscuros momentos" que vivió en su infancia (Foto: Instagram)

En un reciente giro en su carrera, la reconocida artista Danna Paola Rivera Munguía, actualmente conocida en el escenario como Danna, ha desatado un amplio debate en el ámbito digital y del espectáculo tras decidir adoptar un cambio significativo en su nombre artístico.

Dejando atrás “Danna Paola”, la intérprete busca ahora ser reconocida únicamente por “Danna”, un movimiento que ha generado múltiples comentarios en las redes sociales y que ahora ha revelado profundas reflexiones de la artista sobre su identidad, así como su trayectoria personal y profesional.

Esta decisión, lejos de ser un mero cambio de imagen, tiene raíces en experiencias personales profundas de la cantante.

En una entrevista con Studio 92, Danna compartió que la inconformidad con su nombre completo, además de la intención de distanciarse del personaje infantil que marcó sus inicios en la industria, fueron factores decisivos para este cambio.

“Fui una niña muy solitaria, me faltó mucho amor, muy alejada de mi familia, pero siempre estuve enfocada en mi trabajo”, confesó la artista, ofreciendo un vistazo a los desafíos emocionales detrás de su éxito.

El reciente lanzamiento de su disco Childstar no sólo marca un nuevo capítulo en su carrera musical, sino que también simboliza un proceso de curación personal, gestado tras años de introspección y trabajo terapéutico.

“Algo con lo que crecí hasta el día de hoy fue con esta obsesión por trabajar y por no parar, entonces llegó un punto de cansancio e introspección en donde yo dije, por qué me llamo Danna Paola, no me gusta cómo me llamo, nunca me ha gustado mi segundo nombre, lloraba, entonces siempre he vivido a través de un personaje que me crearon”, contó.

“Qué mejor manera de saber que este proceso oscuro que estoy viviendo tiene que ver mucho con mi niñez, entonces estoy básicamente haciendo las paces y aparte estoy creando dentro de mi oscuridad algo muy luminoso”, reveló Danna, subrayando la conexión entre su arte y su viaje personal hacia la superación de traumas pasados.

Además de enfrentar y superar sus batallas personales, Danna espera que su historia y su música sirvan de inspiración para otros. La creación de Childstar, según mencionó, fue un proceso laborioso y emotivo que “le llevó toda su vida” y estuvo lleno de “lágrimas y trasnochadas”.

Este álbum no sólo refleja su evolución artística sino también su resiliencia emocional, ofreciendo testimonio de su capacidad para transformar las adversidades en arte.

Danna Paola en la lucha por conseguir su nombre de usuario en X

Con la intención de contar con su primer nombre en todas las redes sociales, Danna enfrentó críticas tras disputar el uso del nombre de usuario @danna en Twitter, cuando reveló que la usuaria que lo posee le quería cobrar miles de dólares por cederle la cuenta.

A través de su lista de fans en Whatsapp, la cantante les pidió que le ayudaran a obtener dicho nombre de usuario, lo cual fue calificado por el público como un llamado a hacerle bullying a la dueña de la arroba Danna.

Al viralizarse su petición, Danna Paola pidió disculpas y y enfatizó que no era su intención llamar al “linchamiento digital”.