Sacmex encontró sustancia aceitosa en el agua de la Benito Juárez: Gobierno de la CDMX

El jefe capitalino señaló que el origen del problema ya fue cerrado, por lo que ya no se está distribuyendo agua del pozo Alfonso XIII a ninguna colonia. (X/@martibatres)

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, informó que, luego de una serie de pruebas realizadas a una gran cantidad de muestras de agua de la zona afectada de la Alcaldía Benito Juárez, se llegó a la conclusión de que el vital líquido distribuido en la demarcación ya no representa un peligro para la salud de las personas.

En conferencia de prensa, Batres aseguró que su administración continua atendiendo la problemática en la zona, y que, después de diversos estudios y análisis realizados por particulares, universidades, instancias oficiales y laboratorios de alta especialización, su gobierno “puede afirmar que el agua que se distribuye en dicha región no representa riesgos graves para la salud de la población”.

Puntualizó que la fuente origen del problema, el pozo Alfonso XIII, ya fue cerrado, por lo que ya no se está distribuyendo agua de ese pozo a ninguna colonia.

Explicó además que, a pesar de la baja concentración de dicha sustancia en el agua, ésta puede generar irritación en la piel, principalmente en personas sensibles o con antecedentes de alergias. (Infobae México/Armando Montes)

También señalo que los reportes recogidos ayer y hoy muestran que el olor extraño reportado los días pasados ya no se percibe en varios domicilios, pero que en las casas donde aún continua es debido a que aun no se ha desalojado totalmente el agua afectada de las tuberías y de las cisternas, y que los reportes del olor señalado no se ha extendido a otras colonias.

“En las mil 500 muestras que se tomaron en los domicilios, y se analizaron en los laboratorios no aparece ningún elemento que altere la composición general y constante del agua de la red hidráulica”

El jefe capitalino aseguró que a esta misma conclusión llegaron otros tipos de actores, entes, personas, empresas e instituciones: citó diferentes reportes periodísticos en los que se habla de que, de acuerdo a diferentes pruebas realizadas a muestras de agua tomadas en la alcaldía, no se encontró nada.

Estas son las zonas donde se ha reportado agua contaminada en la CDMX Foto: Captura de pantalla

“No obstante, el Sistema de Agua de la Ciudad de México (Sacmex), realizó nuevas pruebas, mucho más especializadas para conocer la causa del olor que presentaban las muestras mencionadas. De dichos estudios detallados se concluyo que había presencia de una sustancia que pertenece a la familia de los aceites y lubricantes, aunque en bajísimos contenidos, lo cual informamos desde el lunes pasado” reiteró Batres. Explicó además que, a pesar de la baja concentración de dicha sustancia en el agua, ésta puede generar irritación en la piel, principalmente en personas sensibles o con antecedentes de alergias.

“Sin embargo, como hemos dicho, no representa un riesgo mayor o grave a la salud”

La cabeza del gobierno capitalino insistió que se recomienda no beber el agua proveniente de tinacos y cisternas no lavadas, y resaltó que el agua que se sirva a las mascotas debe ser agua embotellada. Recomendó además que para lavar las cisternas y tinacos se use un jabón desengrasante.

“De manera paulatina, la red hidráulica va a ir regresando a la normalidad. Ya hemos recibido el día de hoy varios reportes en los que tomas de agua donde salía el agua con olor ya no presenta dicho olor” aseguró Batres, y destacó que el gobierno continua el lavado de cisternas, distribución de agua en garrafones y atención médica, apoyada por la Secretaría de la Defensa Nacional, (Sedena), Secretaria de Marina, La Guardia Nacional y algunas alcaldías.

Por su parte, Javier Emiliano Gonzáles del Villar, Director General de Pemex logística, dijo que Petróleos Mexicanos realizó nuevas pruebas, determinando la presencia en el vital líquido es una mezcla de diferentes aceites y otros componentes degradados, confirmando que se trata de una sustancia perteneciente a la familia de los aceites y lubricantes.

El agua contaminada llegó al menos a nueve colonias de la alcaldía BJ. Foto: ADN 40

Para llegar a dicha conclusión, explicó , tuvieron que hacerse estudios tan minuciosos que evidencian la bajísima concentración de este compuesto en el agua, indetectable en la primeras pruebas obtenidas; también realizo pruebas de hermeticidad y de inspección interior en el ducto que pasa a 500 metros del pozo sin encontrar fisuras, filtración o tomas clandestinas.

Martí Batres señaló que Pemex, Cofepris, Sacmex, Protección Civil, Sedema Sectei y Seduvi continúan con las investigaciones técnicas correspondientes, y que paralelamente el gobierno solicitó a la Fiscalía General Capitalina realizar las indagatorias conducentes, sin descartar ninguna hipótesis