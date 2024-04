Gobierno de la CDMX asegura que agua de la Benito Juárez no representa un riesgo grave para la salud

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México cuestionó a las autoridades de Álvaro Obregón y Benito Juárez (X/@martibatres)

Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el agua que se está distribuyendo en la alcaldía Benito Juárez, tras la detección del suministro contaminado, ya no representa riesgos a la salud de los habitantes de esta región.

Tras más de una semana de labores para dar con el origen del problema e informar a la ciudadanía sobre cuál era la sustancia que provocaba un olor a “combustible” o “aceite mecánico”, el gobierno de la Ciudad de México descarga riesgos graves.

“Después de diversos estudios y análisis de particulares, universidades, instancias oficiales y laboratorios de alta especialización, podemos afirmar que el agua que se distribuye en dicha región no representa riesgos graves para la salud de la población”, aseguró en conferencia de prensa del 13 de abril.

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez en específico de la colonia Narvarte cerraron Avenida Insurgentes y su cruce con Ohio esto para exigir a las autoridades se hagan las revisiones pertinentes del agua potable que llega a sus hogares debido a que supuestamente el líquido vital presenta olor a gasolina. FOTOS: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Batres Guadarrama recordó que el pozo Alfonso XIII, señalado como el punto de origen del agua contaminada, fue cerrado para evitar que siguiera distribuyendo agua a las casas, establecimientos, escuelas y otros lugares de la Benito Juárez, sin embargo, falta por confirmar con precisión cuál fue la sustancia que infectó el líquido y cómo ocurrió.

“Es importante recordar que la fuente donde se originó el problema ya fue cerrada, el pozo Alfonso XIII por lo tanto ya no se está distribuyendo agua de ese pozo a ninguna colonia. No obstante en otras casas se mantiene el olor, debido a que aún no se ha desalojado totalmente el agua afectada de las tuberías y de cisternas de casas y edificios. En todo caso el olor reportado ya empezó a irse”, justificó.

Cabe mencionar que los primeros reportes de agua contaminada en la alcaldía fueron acompañados con imágenes de habitantes que habían tenido una reacción cutánea tras haber estado en contacto con el agua. Al respecto Batres dijo que se trata por los bajos niveles de una sustancia de aceites y lubricantes.

“Había presencia de una sustancia que pertenece a la familia de los aceites y lubricantes aunque en bajísimos contenidos (...). A pesar de la baja concentración detectada en el agua esta puede generar algún tipo de irritación en la piel, principalmente en personas sensibles y/o con antecedentes de alergias”, recordó en la conferencia de prensa.

Asimismo, descartó que otras colonias o alcaldías presenten un problema similar al caso ocurrido en la Benito Juárez.

Foto: X: @lugandini

Vecinos de la alcaldía esperan respuesta

Durante seis días, vecinos de la alcaldía Benito Juárez quienes resultaron afectados por el agua contaminada y posteriormente por el corte al suministro se manifiestan y realizan un bloqueo durante constante sobre Insurgentes Sur y Xola.

Los manifestantes tomaron la decisión de plantarse en la vía pública ante la falta de respuesta satisfactoria por parte del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres Guadarrama.

En tanto, el jefe de Gobierno de la CDMX indicó que la sustancia contaminante será eliminada del sistema en dos semanas y que el olor a hidrocarburos disminuirá a medida que el agua limpia se distribuya por la red hídrica.