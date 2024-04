Cuál es el significado detrás de la canción ‘Ya no jalaba’ de PXNDX

Jorge Álvarez Máynez causa revuelo en redes sociales por su afición a PXNDX

En estas épocas de elecciones, el candidato a la Presidencia de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, generó un amplio debate en las redes sociales tras compartir su gusto musical, en especial por la banda regiomontana PXNDX.

Utilizando el hashtag #NP (Now Playing), Álvarez Máynez publicó que estaba escuchando los sencillos “Hola!” y “Ya No Jalaba” de PXNDX, lo que llevó a una conversación entre usuarios sobre las tendencias musicales del político.

Respondiendo a las curiosidades de los internautas, el candidato reveló que su álbum favorito de la banda es “La Revancha del Príncipe Charro”. Esta interacción desencadenó que los seguidores de PXNDX revivieran los éxitos de la banda y solicitasen a Álvarez Máynez gestionar un regreso del grupo, que se desintegró en 2016.

La icónica banda de rock alternativo mexicano PXNDX, originaria de Monterrey, Nuevo León, anunció su receso indefinido tras casi dos décadas de éxito continuo en la escena musical. Este significativo parón en la carrera del grupo se oficializó después de su última gira denominada “Hasta el final”, concluyendo con un emotivo concierto el 28 de febrero de 2016 en la Arena Ciudad de México.

Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano enciende redes con gustos musicales (Captura de pantalla)

La historia de la canción ‘Ya no jalaba’

La formación original de PXNDX en 1996 incluía a José Madero (voz y guitarra rítmica), Jorge Garza “Ongi” (guitarra líder y voz secundaria), Ricardo Treviño (bajo) y David Castillo (batería), aunque no se consolidó hasta el año siguiente con la entrada de Jorge Vázquez “Kross” en sustitución de Castillo. Su ascenso en la industria musical comenzó con la firma con Movic Records tras ganar un concurso para abrir un concierto de Jaguares, impulsado por su demo de 1997.

Para promocionar La revancha del príncipe charro, Panda decidió lanzar cuatro sencillos: “Hola”, “Maracas”, “Ya no jalaba” y “Quisiera no pensar”, incluyendo para cada uno un videoclip. Estos videos fueron transmitidos por reconocidas cadenas de música nacionales como Telehit, aunque cabe señalar que “Quisiera no pensar” no contó con el aval de la disquera para su difusión en estos canales.

“Ya no jalaba” es una pieza clave dentro del segundo disco de estudio de Pxndx, titulado “La revancha del príncipe charro”, lanzado en el año 2003. Compuesta por José Madero, la canción se adentra en la temática de una relación amorosa fracasada, abordando el doloroso proceso de aceptar que el vínculo ya no es funcional y la necesidad de avanzar.

"Ya no jalaba" de PXNDX aborda el duro proceso del fin de una relación amorosa (Captura de pantalla)

La letra describe el momento en que se reconoce que la relación no tiene futuro, haciendo énfasis en que lo mejor es terminar para evitar más daño, reflejado claramente en su reflexivo coro.

La relevancia de “Ya no jalaba” trascendió no solo por su conmovedora letra, sino también por su innovador video musical realizado en técnica de stop motion, utilizando figuras de plastilina para representar a los miembros de la banda, lo que agregó un elemento distintivo a su propuesta artística en ese momento. La canción y su video se convirtieron en referentes de la cultura rockera de principios de los 2000, consolidando a Pxndx en el panorama musical.