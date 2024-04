Necaxa vs Santos Laguna: resultado del 12 de abril, goles, resumen y próxima fecha

Necaxa derrotó 2-0 a Santos Laguna en el Estadio Victoria el sábado.

Los dirigidos por Eduardo Fentanes anotaron por conducto de Ricardo Monreal y Braian Samudio.

Monreal adelantó al Necaxa cinco minutos antes del descanso con un disparo a la esquina inferior derecha tras un mano a mano con el portero. Necaxa no tardó en aumentar su ventaja a los 55 minutos por conducto de Samudio.

Aunque no impidió que su equipo se llevara los tres puntos, los dos jugadores del Necaxa, Agustín Oliveros y José Paradela, desperdiciaron grandes ocasiones en el partido.

¿LO SABÍAS?

Necaxa extendió su racha goleadora en la Liga MX a 12 partidos. No se han quedado en cero desde su empate del 28 de enero contra el América. Los visitantes, por su parte, no anotaron por primera vez en seis partidos de Liga MX. No se habían quedado en cero desde su derrota del 22 de febrero ante Toluca.

Highlights

CONSECUENCIAS:

Necaxa marcha en la quinta posición con 27 puntos, a dos del primer lugar Toluca en 15 partidos del Clausura.

Santos Laguna, que lleva tres partidos de liga (0 victorias, 1 empates, 2 derrotas) sin ganar fuera de casa, se mantiene en el lugar 12 con 15 puntos tras 15 partidos.

EN LOS GOLEADORES:

Las hazañas de Monreal y Samudio significan que han anotado cuatro y tres goles en la temporada de liga, respectivamente. El gol de Ezequiel Unsain supuso su sexta imbatibilidad en 23 partidos en el torneo.

REPORTE DE LESIONES:

Ningún jugador fue retirado por lesión.

INFLUENCIA DEL VAR:

No se anuló ninguna jugada como resultado del VAR.