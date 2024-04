Edith, víctima de Fofo Márquez, asegura que sus hijos tienen miedo de salir a la calle: “¿Y si manda a alguien?”

(Fiscaliaedomex/Melodijoadela)

Fofo Márquez continúa en prisión tras ser vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio, ello después de agredir a una mujer en Naucalpan, Estado de México. Ahora, en una entrevista, Edith -víctima del influencer- mencionó que su vida ha cambiado mucho desde la agresión y que su familia también tiene miedo.

Fue durante una entrevista en Me lo dijo Adela, donde la mujer externó que la dinámica con sus seres queridos se ha visto afectada después del incidente.

“Me ves bien físicamente, porque las lesiones, por el tiempo van sanando, peor por dentro estoy desbaratada. Me di cuenta porque en la segunda cuenta el abogado pasa el video segundo a segundo con su perito, sentía que las lágrimas y me daba hasta pena. No había control”, comenzó a decir.

Hijos de Edith tienen miedo

La afectada remarcó que ella consideraba su dinámica familiar muy normal, pero después de la agresión y de que iniciara el proceso legal en contra de Fofo Márquez, sus hijos comenzaron a mostrarse espantados de posibles amenazas o revanchas.

(Captura YouTube: Fofo Márquez)

Esto nos cambió la vida a la familia, éramos una de dos jóvenes que viven todavía con nosotros. Imagínate lo muégano que somos, una familia donde toda la vida no trabajé para estar al pendiente de mis dos enanos y estar siempre ahí con ellos atendiendolos y de repente de ser la familia que estabamos el fin de semana de que sales, vas a comer, con el perro al parque... ahora ya no lo podemos hacer”, dijo y agregó:

“Ellos tienen miedo, a ellos le mandan mensaje los amigos y les dicen: ‘¿Y si el Fofo manda a alguien y les manda a hacer esto y hacer lo otro?’”.

Edith detalló que la protección que le ofrecieron las autoridades mexiquenses consiste en que un policía va a su casa, la hace firmar una hoja y se retira diariamente.

El creador de contenido fue vinculado a proceso el 10 de abril; permanecerá recluido Crédito: Google Maps | FGJEM

“Tengo miedo y mucho, tengo terror. Te lo digo desde lo más profundo, porque tal vez porque la gente te hace comentarios y te dicen: ‘¿no sabes con quien te estabas metiendo?’”, puntualizó.

La mujer platicó que ella trabaja como asesora inmobiliaria y desde que todo sucedió no ha podido regresar a sus labores por el miedo. Además, contó que su esposo intentó hacer que sus hijos se sintieran más tranquilos invitándolos al cine o cuestiones más cotidianas, pero ellos están negados.