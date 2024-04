Día del beso: cómo conseguir la promoción de donas con tu pareja en México

(Ig krispykrememexico)

Este sábado 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso y la cadena de donas Krispy Kreme no se quedó atrás, pues lanzó una irresistible promoción que los enamorados no deben perderse en México. Es por ello que si estás buscando la excusa perfecta para salir con tu pareja hoy, no dudes en que este plan puede ser tu salvación.

Cabe recordar que este particular día se festeja cada año celebra el 13 en honor a una peculiar hazaña: una pareja tailandesa estableció un récord mundial al besarse durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos en un concurso anual de besos celebrado en Tailandia.

Aunque la historia detrás de esta celebración puede parecer extravagante, el beso ha sido desde tiempos inmemoriales una expresión universal de amor, deseo y afecto. Desde las antiguas tradiciones de alimentar a las crías hasta las demostraciones de cariño entre parejas, el beso ha sido una parte integral de la experiencia humana.

En la actualidad, el beso sigue siendo una forma poderosa de comunicar emociones y fortalecer relaciones. Más allá de su significado romántico, los científicos han descubierto que besar tiene numerosos beneficios para la salud, como tonificar los músculos faciales, reducir el estrés y la ansiedad, e incluso ayudar en la pérdida de peso.

Todo sobre la promoción de Krispy Kreme por el día del beso

La promoción será válida este 13 de abril y consiste en podrás llevarte dos donas por el costo de 39 pesos mexicanos.

Se menciona que aplica en todo el tipo de donas en venta individual, pero no es válida en medias docenas, docenidas, ni doble docenas. Tampoco es aplicable con otros descuentos.

La cadena ofertará todas sus donas a precio especial durante tres días. | @krispykrememx.

Respecto a las sucursales en las que será válida, se señala que es en todas las de México con excepción de aquellas que estén en aeropueros, Hasbrocity, Liverpoo, HEB, Chedraui y OXXO. Tampoco por delivery aplicará.