Niña Joaquina Méndez Ehrman está desaparecida junto a su madre en Quintana Roo; padre de la menor pide ayuda: “Temo que algo les pase”

La menor Joaquina Méndez nació en México. (Foto: Fiscalía)

La pequeña Joaquina Méndez Ehrman desapareció el domingo 10 de marzo de 2024, junto con su mamá María Sol Ehrman Buzzella, en Playa del Carmen, y hasta la fecha se desconoce su paradero. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se activó el protocolo Alba, mecanismo que tiene el objetivo de iniciar con la búsqueda inmediata de las mujeres desaparecidas y se desconoce si la menor es víctima del delito de retención o si salió del país.

En entrevista con Infobae México, su padre Facundo Mendez confirmó que la Alerta Amber se emitió apenas ayer con los datos de Joaquina, de 4 años, pues acudió a la Fiscalía del Estado desde el 25 de marzo, pero le dijeron que era un problema familiar y tenía que esperar.

Desde ese día no hay avance de las investigaciones y destacó que a pesar de que estaban separados su relación con María Sol era buena.

“Realmente temo que algo les haya pasado, no encuentro motivos para que se la haya llevado”, expresó en referencia de la mamá de la pequeña.

Y es que hay una fuerte preocupación tanto de Facundo como de la familia de María Sol, mujer argentina de 40 años pero de nacionalidad mexicana, ya que no hay rastro de que se haya cambiado de casa, haya regresado a su país de origen y fueron vistas por última vez en el municipio de Solidaridad, el cual se presume como uno de los más peligrosos de la entidad.

La pequeña Joaquina Méndez tiene 4 años de edad. (Foto: Fiscalía)

Facundo, quien es empresario y experto en buceo, insistió en que la relación con la madre era buena e incluso siempre estaba al pendiente.

“Vivíamos en la misma cuadra, viajamos los últimos dos años a Europa juntos. Fueron 3 meses en verano ya estando separados”, explicó.

Con Joaquina, que de acuerdo a la tarjeta informativa fue vista por última vez Playa del Carmen, es de complexión delgada, tez blanca, ojos cafés, cabello lacio a la altura de los hombros y nacionalidad mexicana-argentina-española, la convivencia también era sana.

“La relación padre e hija es de puro amor y respeto, teníamos una convivencia juntos de 4 días a la semana donde hacíamos muchas actividades”.

María Sol y Facundo viven en México desde 2016, se conocieron en 2018 e iniciaron una relación, luego se fueron a vivir juntos; sin embargo, ambos decidieron continuar sus vidas por su lado. Fue en octubre de 2021 que se separan, pero decidieron seguir en una convivencia sana por su hija.

La Fiscalía y Policía de Investigación siguen con las investigaciones. (Foto: Fiscalía General del Estado de Quintana Roo /@FGEQuintanaRoo)

Al preguntarle si hay sospecha de que alguna otra persona pudiera haberles hecho daño o si ella tenía pareja sentimental, el empresario informó que no tenía pareja actual y ella solo tenía dos amigos mexicanos, pero tampoco sospecha de ellos.

Por parte de la Fiscalía ha recibido un buen trato; sin embargo, externó que hay preocupación y aún no se sabe nada de ambas.

“A pesar de recibir un buen trato y acompañamiento, no me dicen nada, solo que la están buscando y que siguen las investigaciones”, expresó.

¿Qué dice el abogado?

Por su parte, el abogado Mario Herrera, quien sigue el caso de la menor, también confirmó que hay mucha preocupación por saber de ellas, ya que a pesar de que los padres estaban separados, no había un motivo específico para pensar que la madre podría haberse llevado a la menor sin avisar, por lo que teme que les haya pasado algo, sobre todo, por la zona. “Hay preocupación sobre todo porque fue en Solidaridad”.

“No hay un motivo, lo prometo, no hay motivo suficiente ahorita, ni familiar, ni penal, ni de ninguna otra especie que yo pudiera decir este es el motivo, le quiere quitar la casa, dinero o a la niña. No, no lo hay, son muy amigos, son muy allegados”, explicó.

Además, dio a conocer que no hay señal de que tengan enemigos y las autoridades no han hecho mucho por conocer más sobre el caso.

“Él presentó la denuncia y la Fiscalía no le dio importancia, solo lo archivó, no le dieron informes y la Policía de Investigación no le decía nada, hasta que intervine yo para obligarlos a hacer su trabajo y fue como se le dio movimiento. Desgraciadamente las autoridades no le hicieron caso”, dijo.

Por el momento solo urge conocer el paradero de la pequeña: “Si la niña está fuera del país aún con su madre mi intención es lograr la restitución internacional, pero esto es hasta primero descartar que la niña sea víctima de un delito, localizarla y saber que está bien. Luego vendrán las otras acciones”, reiteró.