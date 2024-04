Ésta es la poderosa confesión que Danna Paola hizo sobre su vida al inicio de su nuevo disco ‘Childstar’

(Captura de pantalla/X)

El pasado 11 de abril, Danna Paola lanzó su nuevo disco Childstar, con el cual inauguró una nueva etapa de su carrera artística. Ante esto, sus fans no tardaron en hacer el nombre de la artista tendencia y además de reaccionar con halagos, también compartieron divertidos memes.

Durante los últimos meses, la artista ha dado a conocer que por muchos años su vida no habría sido tan radiante como podría percibirse a través de las cámaras.

Es por ello que un poderoso mensaje que dejó al inicio de su álbum causó un sinfín de reacciones.

¿Qué dice la confesión de Danna Paola?

En The Fall, la primer canción del álbum, la cantante dio un breve mensaje introductorio sobre lo que podría escucharse a lo largo de las canciones.

“El miedo, la soledad, los acordes menores que siempre me habían hecho llorar, el dolor de una decepción tras decepción y todo bajo tu reflector, bajo tu opinión. Me cansé de romantizar todas las veces que apuñalaron mi confianza, que tiraron mi amor a la basura”, mencionó y agregó:

“Fui arropada por la noche, que se convirtió en mi mejor compañera, mi mejor amiga, la única que me escuchaba sin juzgar, sin querer nada a cambio, porque yo ya había vendido demasiado (...) No soy estrella fugaz”.

Estos son los mejores memes del disco de Danna

En X, rápidamente los jóvenes comenzar a hablar sobre cuáles fueron sus partes favoritas del disco y lo que les fueron provocando. Asimismo, usaron algunas fotos de Danna cuando era pequeña para hacer memes.

“NO mam*n con ese intro diosssss danna eres artista”. “Este es mi mood después de haber llorado con el álbum porque por fin salió”. “Imaginate tener a danna diciendote que tus labios son estrellas y que se muere por ti dios mio yo no necesitaría nada más en la vida dejaría todo x ella”, son algunas de las menciones que aparecieron.

Asimismo, otros fans detallaron que el álbum les pareció muy íntimo y aplaudieron esta nueva faceta de la joven.

“La verdad, Danna hizo el álbum que quiso, contó sus historias, descubrió su sonido y no se fue por lo que suena, por lo belico dirías tu. DANNA sirvió su esencia”. “Tengo que decir que ya escuché CHILDSTAR de Danna y wow, vaya obra de arte.”, colocaron.