Eduardo Novoa Villar: quién es el único hijo de Lorena Velázquez

La famosa actriz se convirtió en madre durante su segundo matrimonio (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

María de la Concepción Lorena Villar Dondé, la actriz conocida como Lorena Velázquez, falleció el 11 de abril de 2024; fue una destacada artista que dejó un gran legado en el cine mexicano, especialmente durante la Época de Oro.

Lorena Velázquez, además de su gran trabajo en el cine y televisión, se mantuvo lejos de los escándalos de la farándula y si la prensa hablaba de ella se enfocaba principalmente en su trayectoria.

No obstante, en pocas entrevistas la artista reveló algunos detalles de su historia familiar y personal. Lorena contrajo matrimonio en dos ocasiones, la primera vez se casó con el actor estadounidense Robert Taylor Morris el 7 de enero de 1967 en una ceremonia doble, ya que ella era católica y él protestante.

(Foto: Facebook/Cine de Oro Mexicano)

De acuerdo con uno de los episodios emitido por el programa Historias Engarzadas en 2014, la protagonista del filme Santo contra las mujeres vampiro, confesó que su esposo en aquel entonces le pidió que dejara de trabajar. “Yo le dije, no quiero dejar mi carrera. Y me dijo, ¿Cómo no? De ahora en adelante la única carrera que tienes es alcanzarme”, dijo.

La pareja no tuvo hijos y terminaron por divorciarse 5 años después, desafortunadamente tras la separación Taylor Morris falleció de leucemia.

En la década de los 70 se casó por segunda ocasión con Eduardo Novoa, potentado agricultor que también trabajaba para el gobierno. A mediados de 1975 finalmente logró quedar embarazada y dio a luz a su único hijo Eduardo Novoa Villar.

Finalmente terminó separándose de él 13 años después ya que era alcohólico, tras el divorcio Eduardo Novoa cayó enfermo de pancreatitis y falleció. En ese entonces Eduardo Novoa Villar ya era un adolescente y vivió los últimos años de vida con su padre.

Lorena Velázquez y Eduardo Novoa Villar en fotografías compartidas por su hijo. Recientemente la actriz había asistido al programa de YouTube "Desmdoer" conducido por el actor Rodrigo Vidal. (Eduardo Novoa Villar Instagram)

Al regresar a vivir con su madre su relación madre e hijo se hizo aún más fuerte, en la misma entrevista de 2014 para Historias Engarzadas, Eduardo Novoa Villar expresó el gran cariño que le tiene a su madre.

“Mi madre me dio todo su amor, de un nivel que muy pocas madres creo que comprenderían. Mi madre es una mujer muy comprometida”.

Amigos cercanos de Lorena Velázquez igualmente señalaron en diversas charlas con los medios que la actriz vivía y su mundo giraba por su hijo.