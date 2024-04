AMLO aclara si se enojó con Sheinbaum tras el primer debate presidencial: “Hacen el ridículo”

El presidente aclaró si está molesto con Claudia Sheinbaum. Crédito: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en su conferencia mañanera de hoy sobre los recientes rumores de que se molestó con Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), por supuestamente no haber defendido al gobierno federal ante las acusaciones de sus adversarios Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD); y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, en el primer debate entre los tres aspirantes que se realizó el 7 de abril pasado.

Inicialmente, el mandatario intentó no contestar la pregunta por tratarse de un tema relacionado al actual proceso electoral; sin embargo, acusó que se dio una “interpretación sesgada” sobre los comentarios que dio el lunes pasado sobre el debate presidencial, señalando que algunos comunicadores “de inmediato imaginaron” que estaba enojado con Sheinbaum, con el objetivo de “amarrar navajas”.

No obstante, López Obrador dijo que los rumores son “de pena ajena” e incluso, aseguró que quiere “mucho, mucho, mucho” a la candidata presidencial de Morena.

“Le dieron una interpretación sesgada de lo que dije sobre el debate. (...) Inmediatamente inventa que si no estuve de acuerdo con la narrativa en el debate, sobre todo de las preguntas, porque tengo mis razones, pero ellos volaron y de inmediato imaginan que yo estaba tan enojado, porqué no había defendido al gobierno, que me inconformé con una de las candidatas, que dicho sea de paso la quiero mucho, mucho, mucho, mucho.

“Pero fíjense queriendo como se dice coloquialmente: amarrar navajas, cucándome, pero la verdad es de pena ajena porque hacen el ridículo, eso fue lo que interpretaron, claro que no interpretaron eso porque no son tontos, pueden ser perversos, pero tontos no”, dijo en Palacio Nacional.

Esta semana el periodista Carlos Loret de Mola, en su columna Historias de reportero, señaló que en el debate presidencial, llevado a cabo el pasado domingo, Sheinbaum evadió los cuestionamientos de los grandes fracasos del actual gobierno en temas de salud, la corrupción de los hijos de López Obrador y la violencia, supuestamente para no arriesgarse a defender lo indefendible.

En la columna de opinión, el comunicador acusó que esto también fue un intento de mostrar un poco de autonomía frente al mandatario nacional, lo que habría irritado al Presidente.