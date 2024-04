Pareja estadounidense abandona restaurante de Mazatlán tras sentirse incómoda por mujeres que escuchaban banda | VIDEO

Usuarios arremetieron contra los estadounidenses que no respetan las costumbres de México. (TikTok @paisana.viajera)

Un reciente incidente en un restaurante de la Isla de La Piedra en Mazatlán, Sinaloa, ha generado considerable debate en redes sociales, particularmente en TikTok, donde un video mostró la reacción de una pareja de turistas estadounidenses ante la música de banda, un elemento icónico de la cultura mexicana.

La grabación, publicada por la usuaria conocida como Paisana Viajera, captó el momento en que dicha pareja decide abandonar el establecimiento claramente molesta, debido a que un grupo de mujeres mexicanas disfrutaba de su conversación mientras escuchaban música de banda a un volumen que, al parecer, resultó incómodo para los visitantes.

“Nadie estaba afectando a nadie. Las morras estaban entradas en su plática que ni en cuenta se dieron lo que estaba pasando”, se escucha decir a la usuaria en la grabación, destacando la aparente incompatibilidad cultural que provocó la salida de los turistas.

Internautas piden a gringos volver a su país y parar la gentrificación

Este suceso ha reavivado la discusión en torno a la gentrificación y la importancia de que los visitantes extranjeros respeten las tradiciones y costumbres de los lugares que visitan.

La usuaria, al compartir el video, enfatizó la bienvenida y amabilidad que México ofrece a personas de todas partes del mundo, al mismo tiempo que hizo un llamado al respeto por las tradiciones locales: “El turismo extranjero es bienvenido, solo que respeten las tradiciones y costumbres de nuestro país”, afirmó.

La reacción en TikTok al video viral no se hizo esperar, produciendo un aluvión de comentarios en apoyo a la postura expresada por Paisana Viajera. Muchos usuarios subrayaron la necesidad de que las tradiciones mexicanas sean respetadas, reflejando una postura firme ante la gentrificación y el impacto cultural que puede acompañar al turismo.

Este incidente, si bien podría parecer menor, encapsula un tema más amplio y significativo sobre la convivencia entre turistas y culturas locales, especialmente en zonas altamente visitadas por extranjeros.

“Algo que los gringos te dicen es que si tú llegas a su país tu tienes que adaptarte a sus costumbres y está bien, pero entonces ellos que se adapten a las costumbres de los mexicanos”; “A mí tampoco me gusta las personas escandalosas pero están en su pedo. Y si a mí no me gusta me voy a un lugar más tranquilo y punto. Che gente patética, si no les gusta no salgan de su casa y ya”; “El turismo debe adaptarse a la cultura que visitan si nos les gusta que visiten otros países”, fueron algunos de los comentarios en el video de más de un millón de reproducciones.