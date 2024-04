Martí Batres acusa “politiquería” en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón con casos de agua contaminada

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México cuestionó a las autoridades de Álvaro Obregón y Benito Juárez (X/@martibatres)

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, acusó “grilla” y “politiquería” con los gobiernos de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón debido a las denuncias por agua contaminada en algunas colonias de la urbe.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sentenció que ambas administraciones locales no han ayudado al gobierno central con las denuncias de los vecinos, puesto que no han brindado información ni verificaciones de la zona.

Ante lo anterior, sentenció que sólo han apostado por la grilla y la politiquería, por lo que pidió que si no van a apoyar ante la crisis, mejor “que no estorben”; no obstante, presumió que han contando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Incluso, destacó que el alcalde de Iztapalapa, Raúl Basulto Luviano, ofreció ayuda para solucionar la situación que atraviesan algunas colonias de la capital del país.

“Los gobiernos de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón no nos han ayudado en nada. Nada de información, ni verificaciones ni nada. Sólo están en la grilla, en la politiquería. Si no ayudan que no estorben. Los que sí nos han ayudado son la @SEDENAmx @GN_MEXICO_ @SEMAR_mx y @Pemex. El alcalde de Iztapalapa también ya nos ofreció ayuda”, se pudo leer en una parte del mensaje que redactó el jueves 11 de abril.

El jefe de Gobierno dio a conocer las medidas que su administración ha implementado tras los casos de agua contaminada (X/@martibatres)

Durante la conferencia de prensa que ofreció, el mandatario capitalino reiteró que los alcaldes de ambas dependencias no han ayudado “en nada” y que durante los recorridos con las autoridades federales, presuntamente, en ningún momento se acercaron para agilizar los trabajos y coordinar las acciones.

“Hemos estado trabajando, incluso, a pesar de ellos”

Y es que, según Batres Guadarrama, previo a la crisis, tampoco se habría observado un trabajo de las alcaldías antes mencionadas para conocer cómo estaban los establecimientos o las obras, esto con el fin de evitar que los pozos se vieran comprometidos, tal como está ocurriendo.

Por otra parte, en el mismo tuit, el morenista reiteró que desde los primeros reportes de agua contaminada en la urbe, su administración implementó medidas como el uso de explosímetro, visitas de personal de salud, garrafones con agua potable, así como verificaciones de establecimientos.

“La verdad, se ha hecho un trabajo intenso, de cercanía con la gente. Y lo hemos hecho nosotros, el Gobierno de la Ciudad de México (...)”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México sentenció que no han recibido ayuda de las alcaldías de la oposición (X/@martibatres)

¿Por qué se dieron casos de agua contaminada en CDMX?

Desde una semana atrás, la Ciudad de México ha estado experimentando problemas con el suministro de agua potable, específicamente en la alcaldía Benito Juárez. Los residentes de nueve colonias han informado sobre una contaminación en el agua, lo que ha llevado a bloqueos y manifestaciones ciudadanas exigiendo soluciones inmediatas.

Tras lo cual, Martí Batres confirmó el cierre de un pozo en Alfonso XIII, alcaldía Álvaro Obregón, como la fuente principal del agua contaminada, junto con otras acciones preventivas en la zona afectada.

El origen de la contaminación ha sido localizado en un pozo de agua en la colonia Alfonso XIII, provocando que el líquido distribuido en áreas como Nochebuena, Ciudad de los Deportes, Del Valle Norte, Del Valle Centro, Nápoles, Tlacoquemécatl, Extremadura, Narvarte y San Juan presentara olor a combustible y causara irritaciones en la piel entre los habitantes.

Además, se han llevado a cabo cierres preventivos de dos negocios en la proximidad y revisión de ductos por parte de Pemex, sin encontrar irregularidades hasta el momento.

La movilización ciudadana y las protestas surgieron rápidamente como una respuesta a la urgencia de la situación, pidiendo a las autoridades locales y nacionales que intervengan de manera efectiva.