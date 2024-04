Denuncian que Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco, fue retenido por grupos delictivos

Ramírez Acuña habría sido retenido por miembros de grupos criminales (Foto: X/@PacoRamirezAcu)

Francisco Ramírez Acuña, quien fue gobernador de Jalisco y quien actualmente es candidato al Senado fue retenido por miembros de grupos criminales, según informó el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza. Aunque en su mensaje no detalló lugar y fecha de lo ocurrido.

Los hechos fueron informados por Cortés durante la tarde del jueves 11 de abril a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que exigió tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que resuelvan el problema de la inseguridad en las carreteras de Jalisco.

“Denunciamos que el exgobernador y candidato a senador @PacoRamirezAcu haya sido retenido por grupos delictivos. Le exigimos a @lopezobrador_ y @EnriqueAlfaroR, le entren al tema YA, resuelvan la creciente inseguridad y los asaltos en las carreteras de Jalisco y todo México”, escribió Cortés durante el jueves.

Francisco Ramírez Acuña fue gobernador de Jalisco en el periodo del 2001 al 2006 y los episodios de violencia relatados por el exmandatario fueron comparados durante su visita al Colegio de Contadores.

Ramírez Acuña se reunió con integrantes de CMIC Jalisco (Foto: X/@CMICJALISCO)

El presidente del PAN no compartió más detalles, aunque cabe mencionar que durante el miércoles 10 de abril la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Jalisco publicó un mensaje en el que resaltó que tuvo como invitado a Francisco Ramírez.

Apenas unas horas antes de que fuera denunciada la retención de Ramírez Acuña, dicho hombre publicó un video a través de su cuenta de X en el que mostraba su apoyo a la coalición Fuerza y Corazón por México formada por el PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Mientras que desde la noche del miércoles en redes sociales circularon videos en los que el exgobernador de Jalisco platicaba sobre ocasiones en las que ha sido retenido por personas que no pertenecen a las fuerzas de seguridad oficiales.

El hombre ha relatado que ha sido interceptado por miembros de grupos criminalas (Foto: X/@PacoRamirezAcu)

“Tengo que estarme parando en todos lados, que me paran y me preguntan a dónde voy y me toman fotografía mi INE, obviamente no son agentes de seguridad, son malosos”, declaró Ramírez Acuña en una grabación compartida en redes por el medio Noticel.

Políticos y civiles, víctimas de la violencia en Jalisco

La violencia en contra de personas interesadas en ocupar cargos públicos puede rastrearse a inicios de febrero pasado, cuando fue asesinado el entonces precandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Vera Alanís. Dicho sujeto fue atacado por un hombre que logró escapar del sitio tras el crimen. Lo anterior se suma al asesinato de Humberto Amezcua, presidente municipal de Pihuamo a mediados de marzo.

Mientras que el pasado mes de marzo la Fiscalía de Jalisco fueron capturados Luis Fernando F., Ángel Alejandro M., Rodrigo V. y César Oswaldo B., quienes fueron identificado como integrantes de una célula delictiva que opera en Chapala e Ixtlahuacán de los Ríos. Pero entre los datos compartidos por las autoridades también se puede ver la forma en la que operaban.

Los criminales usan una empresa de mensajería para contactar a sus víctimas (crédito Infobae)

Las autoridades de Jalisco indicaron que los criminales hacen contacto con personas que se dedican a prestar servicios a través de una empresa de mensajería por Internet. Durante la conversación les hace creer que requieren de sus servicios, pero realmente buscan secuestrarlos.

Para supuestamente contratarlos buscan entrevistarse con sus víctimas y aprovechan la cercanía para quitarles sus pertenencias y mantenerlos privados de sus libertad. Aprovechan el teléfono celular de la persona para contactar a sus familiares para pedir dinero a cambio de la libertad de la persona secuestrada, además, con el objetivo de generar presión mandan material gráfico de la persona siendo sometida con armas.