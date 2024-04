Angélica Vale bajó 25 kilos sin operación ni pastilla, este fue su método

A sus 48 años, la actriz logró bajar casi 30 kilos con ayuda especializada (Foto: Instagram)

Angélica Vale ha sorprendido recientemente con una notable transformación de su físico, pues la actriz y cantante mexicana perdió 25 kilogramos gracias a un compromiso firme con hábitos saludables y el apoyo profesional de una endocrinóloga.

La estrella de La fea más bella desmintió recientemente los rumores que sugerían que su pérdida de peso fue el resultado de “productos mágicos”, enfatizando la importancia de la constancia y un enfoque equilibrado hacia la alimentación y el ejercicio.

“Yo sé que muchas mujeres en su casa les gustaría que les dijera ‘fue tal pastilla, y en dos semanas vas a estar así’, pero no existe,” aclaró la famosa de 48 años durante el lanzamiento del programa Juego de voces. Además, reveló que el acercamiento a la menopausia fue un factor crucial para su decisión de perder peso.

“Me tardé como un año tres meses (en bajarlos), y es balancear, porque no dejé de comer nada, hacer ejercicio, y sí me ayudó una endocrinóloga”, añadió en la presentación a prensa del programa donde funge como conductora.

Contrario a las promesas de soluciones rápidas y peligrosas, Vale insistió en la importancia de buscar orientación profesional y adoptar un estilo de vida saludable.

Angélica Vale se unió al exitoso proyecto 90'S Por Tour. Su nueva imagen causó furor en redes sociales. Crédito: @angelicavaleoriginal

Angélica Vale, víctima de la publicidad de “productos milagro”

Y es que “La Vale”, como es llamada cariñosamente en el medio artístico, ha sido víctima de la publicidad engañosa, pues empresas fraudulentas lucran con su imagen al publicitar “pastillas milagrosas” para bajar de peso.

A pesar de los esfuerzos de la actriz por resolver este problema con la ayuda de abogados, hasta el momento no ha logrado encontrar una solución satisfactoria.

“No crean, no compren nada ni se vayan por esas pastillas que están vendiendo con mi nombre, es una cosa espantosa y no se puede hacer nada, desgraciadamente, ya lo vi con abogados (...) Es horrible porque engañan a la gente y cuando estás con sobrepeso y desesperado, te dicen ‘ve inyéctate tal cosa o métete esto’, y uno lo hace en la desesperación, pero te puedes enfermar y hasta morir”, alertó.

El cantante boricua se reencontró con Angélica Vale y no pudo ocultar su sorpresa al ver la nueva imagen de la actriz Crédito: @angelicavaleoriginal, Instagram

En medio de los desafíos, Vale también compartió algunos aspectos positivos de su experiencia, como el uso de una aplicación móvil para el control de calorías y la eficacia de ciertos masajes que favorecían la eliminación de líquidos y la desintoxicación.

La actriz afirma que estos métodos, junto con el asesoramiento profesional, fueron componentes clave de su estrategia para adelgazar.

“Yo bajé porque se juntaron tres cosas: fui con una doctora que es endocrinóloga que me dijo: ‘antes de la menopausia te tengo que bajar de peso porque si no va a ser mucho más complicado’. Le dije, ‘vas’, porque eso era lo que yo estaba buscando”.

“Al mismo tiempo empecé una dieta con una app que te ayuda a contabilizar las calorías, y también te ayuda a dividir los alimentos (…) y su teoría es que entre más agua tengan los alimentos, más fácil es para ti sacarlos del cuerpo. Por eso empecé el año pasado…”, recalcó.

La famosa alertó al público para que no caiga en la publicidad engañosa sobre su imagen (Foto: Instagram)

Agregó que en su proceso también recurrió a otro recurso. “Hay unos masajes que sí son muy buenos, que esos sí me los hice, que me empezaron como a drenar toda esta parte hormonal que tenía… Esos sí son ciertos”.

A pesar de los obstáculos, la historia de Angélica Vale se erige como un firme recordatorio de que la salud y el bienestar se alcanzan a través de la paciencia, el trabajo duro y escuchando a los expertos.