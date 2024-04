AMLO pide no juzgar a la mexicana señalada por pedir la toma de la Embajada de México: “Nosotros no actuamos así”

El mandatario federal aseguró que el Gobierno de México no actuará juzgando a la funcionaria ecuatoriana (Presidencia)

La mañana de este jueves 11 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer su postura respecto a las recientes declaraciones dadas por Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, mexicana nacida en Durango y naturalizada ecuatoriana, quien a su vez fue señalada por estar detrás del asalto a la Embajada mexicana en Ecuador sucedida el pasado viernes 5 de abril.

El mandatario federal recordó desde el espacio conocido como La Mañanera que la actual ministra del Gobierno ecuatoriano aseguró que ella tenía un conflicto de intereses por contar con ambas nacionalidades y por ello, se había negado a participar en la toma de la sede diplomática, descartando con ello a juzgarla por traición a la patria como internautas han pedido.

“Ayer escuché una explicación de ella, dice que le pidió al presidente de su país no participar en este asunto si se decidía pues actuar como se hizo”, aseguró el mandatario mexicano.

La ministra de Gobierno es señalada por ordenar el asalto a la embajada mexicana. Crédito: X @NumEuri

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario de origen tabasqueño difundió las declaraciones de la ministra de Gobierno en las cuales se deslinda de la toma a la sede diplomática ubicada en la capital ecuatoriana, ingreso que después se supo, fue con el fin de aprehender al exvicepresidente Jorge Glas, motivo por el cual el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), remarcó que la ministra Mónica Palencia no sería juzgada debido a que su administración no actúa de esta manera.

“Es interesante lo que ella plantea, además la canciller de Ecuador ya declaró que la orden la dio el presidente (Daniel Noboa) pero es importante que la escuchemos a ella y si se está pidiendo que se le juzgue, mi opinión es que no, que nostros no actuemos así”.

Momentos después de las declaraciones del mandatario mexicano, se publicó el video que la ministra del Gobierno de Ecuador difundió un día antes, es decir, el miércoles 10 de abril, material en el cual la antes citada expone lo siguiente:

“Hablé con el presidente de la República y le dije: ‘escúseme señor presidente de saber absolutamente nada del tema de México’. Yo tengo un conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana y no puedo narrar exactamente cómo fueron los acontecimientos del día 5, que es el mismo día en que él dio a conocer su decisión, dio una orden directa a las fuerzas del orden (...) no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución y no fui parte de ningún otro acto posterior”.

Mónica Rosa Irene Palencia Núñez nació en Durango y se naturalizó ecuatoriana, de ahí que se pida sea juzgada por traición; AMLO niega tal acción. Crédito: X @jenarovillamil

López Obrador destacó momentos después que quizá hubo una mala información al Gobierno ecuatoriano respecto a que Jorge Glas podría fugarse pese a que se sabía que contaba con asilo por parte de las autoridades mexicanas; sin embargo, fue enfático respecto a que no se juzgaría a nadie por traición.

Pide no enojarse por postura de los conservadores

Dado que, además de la postura de la ministra de Interior de Ecuador nacida en Durango, pero naturalizada ecuatoriana desde noviembre del 2023 no es motivo para considerarse como candidata a juzgar por traición, López Obrador mencionó además que, la postura que los integrantes del bloque conservador dieron a conocer tampoco debía de serlo; incluso pidió al público no enojarse.

“No se enojen si alguien sale de extravagante insultando u ofendiendo, no pasa nada, tengamos confianza en los ciudadanos, en la gente. El pueblo es mucha pieza”, resaltó.

El presidente abordó de manera muy ambigua la postura de Lilly Téllez tras conflicto en Ecuador (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Lo anterior se debe a que el pasado martes 9 de abril, Lilly Téllez, quien funge como senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) ofreció desde la Cámara Alta una disculpa al Gobierno de Ecuador asegurando que todo era responsabilidad del mandatario mexicano a quien en repetidas ocasiones a criticado. Esto fue motivo para que internautas lamentaran el actuar de la legisladora pues le recordaron que no se trataba de nada referente a un partido, sino a que se había vulnerado la soberanía de un país.

Pese a ello, Téllez no se retractó y por eso López Obrador fue cuestionado respecto a si habría un juicio en su contra, lo que fue minimizado por el mandatario federal quien ha manifestado estar más concentrado en presentar una denuncia ante la Corte Internacional.