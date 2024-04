¿Aliado de la 4T? Reviven video de Fofo Márquez promocionando al PVEM

El jalisciense formó parte de las figuras públicas que participaron en esta campaña. Foto: Especial

Durante los últimos días la imagen de Rodolfo “Fofo” Márquez ha generado controversia entre internautas y ciudadanos de todo México. Lo anterior dio paso para que usuarios en redes sociales retomaran un video que publicó el tapatío en donde hablaba sobre una de las ideas que el Partido Verde, miembro de la 4T, propuso.

Dicho material fue elaborado para las elecciones estatales del 2021, en donde también se eligió a legisladores federales, con el objetivo de llegar al público joven que estaba por ingresar al padrón electoral o se encuentran en el ranking de público que sigue a este tipo de personajes.

La campaña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue parte de sus esfuerzos continuos para posicionarse dentro del ámbito político nacional, destacando su enfoque en temas ambientales y de sustentabilidad. Suelen enfocarse en propuestas relacionadas con la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la tecnología y la conservación de recursos naturales, buscando conectar con un sector del electorado preocupado por estas problemáticas globales.

La cantante Federica Quijano fue otra de las famosas que apoyaron al Partido Verde. Foto: CUARTOSCURO

Tunden al partido y a los influencers por esta campaña

Pese a que los principios de esta fuerza política se enfocan en cuestiones sociales que benefician, principalmente a los más jóvenes, el uso de figuras públicas del internet como estrategia para generar empatía con este sector no funcionaron como esperaban. Y es que se filtró la información de que cada uno de los participantes de la propaganda recibió un cuantioso pago por un video que fue difundido en sus cuentas de Twitter, ahora X, e Instagram principalmente.

Uno de los participantes más polémicos en ese momento fue Fofo Márquez, quien publicó contenido hablando sobre la propuesta para proteger a los ciudadanos de delitos cibernéticos pidiendo tomar conciencia de los políticos que se encontraban postulados en el 2021. Ante ello, dijo lo siguiente:

El tapatío formó parte de los influencers contratados por el PVEM para promocionar sus propuestas Crédito: Twitter @Guiller90041350

“¡Qué rollo ajados! ¿Cómo estamos el día de hoy? Les vengo a platicar sobre un tema que me gustaría, sobre todo generar conciencia a ustedes, mis seguidores y a toda la gente que vea este video, me gustaría sobre todo crear conciencia a todos los que consumimos tecnología día a día y sacarle el máximo provecho”.

“Hace aproximadamente un mes, como todos saben, me hackearon en Facebook. Por lo mismo me he sentido más consciente de proteger mis cuentas, decir redes sociales y mi información personal para no volver a caer en esto”, agrego.

“En este tipo de hackeos o estafas por internet y el mal uso de la tecnología, el Partido Verde actualmente escucha que está haciendo uso de hacer esta misma manera más segura con el fin de prevenir el crimen hackeos y hasta perseguir este tipo de delitos. Desde el uso de dron, cámaras con reconocimiento facial y inteligencia artificial, entre otras cosas. La verdad me parece algo muy interesante y ojalá sí cumplan con todo lo que están prometiendo para que ni yo ni ustedes pasemos una situación así y pues bueno, eso es todo, ahijados. Saludos y estamos en contacto”, fue el spot que nuevamente circula en redes.