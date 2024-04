¿Cuál es el origen del agua contaminada en la Benito Juárez? Martí Batres lo revela

Así luce el agua contaminada que llegó en días pasados a casas de la alcaldía BJ. Foto: alcaldiabenitojuarez.gob.mx

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, dio a conocer en redes sociales la mañana de este miércoles 10 de abril que ya se ubicó el origen del agua contaminada que llegó a las casas de nueve colonias de la alcaldía Benito Juárez.

Mediante un mensaje en redes sociales, el mandatario capitalino confirmó que el líquido contaminado proviene del pozo asegurado la noche del martes, ubicado en un parque de la colonia Alfonso XIII de la alcaldía Álvaro Obregón; “fue identificado y cerrado el punto que únicamente abastecía a Benito Juárez”, puntualizó.

Batres Guadarrama también informó que fueron cerradas precautoriamente dos empresas que manejan diversos componentes y sustancias en la zona, además de que Petróleos Mexicanos (Pemex) verificó los ductos ubicados en esa región de la Álvaro Obregón y no encontró variación en la presión de los mismos, por lo que se infiere que no se trataría de huachicol (ordeña de combustible).

Foto: X/@AztecaNoticias

Recuento del caso: de la denuncia de vecinos al cierre del pozo

Hace algunos días, en medios de comunicación y redes sociales comenzaron a circular las denuncias de pobladores de la alcaldía Benito Juárez sobre agua potable con olor a combustible en sus casas. De acuerdo con un mapeo hecho por la sociedad civil, son nueve colonias las afectadas: Nochebuena, Ciudad de los Deportes, Del Valle Norte, Del Valle Centro, Nápoles, Tlacoquemécatl, Extremadura, Narvarte y San Juan.

Los propios vecinos tomaron muestras de agua y protestaron con ellas para exigir la pronta atención de las autoridades correspondientes, pues además de que el líquido era imposible purificarlo para consumo, su uso ya les estaba causando afectaciones en la salud, principalmente en la piel; asimismo, su economía familiar también estaba siendo lastimada, ya que tenían que comprar constantemente garrafones de agua potable no solo para beber sino también para poder llevar a cabo sus actividades diarias.

El martes 9 de abril, los afectados protestaron durante varias horas sobre Insurgentes Sur, una de las principales avenidas de la Ciudad de México. El alcalde sustituto de Benito Juárez, Jaime Ismael Mata Salas, les acompañó y exigió soluciones al gobierno capitalino. Por su parte, Santiago Taboada Cortina, exalcalde y actual candidato de la oposición a la jefatura de Gobierno de CDMX también externó su apoyo a los ciudadanos y adelantó que emprenderá acciones legales por el ‘torpe actuar’ de Martí Batres, a quien acusó de posiblemente estar ocultando “un grave problema de salud pública”.

Los vecinos de las colonias afectadas protestaron este martes 9 de abril. Foto: X/@JuanBertheau

Es importante mencionar que este pozo, ubicado en la Álvaro Obregón fue asegurado la noche de este martes luego de la maratónica protesta de los vecinos afectados en Insurgentes Sur. El sitio quedó acordonado por elementos de Pemex, Guardia Nacional, Bomberos de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX.

Autoridades dieron a conocer que también personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) se dio cita en el lugar para tomar muestras y analizar el líquido para determinar qué tipo de aceite o lubricante fue el que lo contaminó. De hecho, apenas el lunes el jefe de Gobierno daba a conocer que el agua probablemente provenía del poniente de la ciudad (y no del Sistema Cutzamala) y que se infería que el líquido estaba contaminada con aceites y/o lubricantes, pero descartó que estos componentes implicaran un riesgo de explosión.

En contraste, funcionarios de la alcaldía Álvaro Obregón denunciaron que tras el aseguramiento del Pozo Alfonso XIII, el gobierno local no les permitió ingresar para estar al tanto de la situación. “¿Qué oculta el Gobierno de la CDMX sobre la calidad del agua en Álvaro Obregón y Benito Juárez, que nos impidieron el paso al pozo Alfonso XII? (...) Lamentablemente no nos dejan pasar. El pozo está cerrado, no nos dejan ingresar y se supone que somos autoridad aquí en la alcaldía y queremos saber qué es lo que está sucediendo?, acusó en redes Mariana Rodríguez Mier y Terán, directora general de Gobierno en Álvaro Obregón.