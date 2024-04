El motivo por el que Brian May, de Queen, vio la Mañanera de AMLO

Este es el motivo por el que Brian May vio la Mañanera de AMLO Crédito: Cuartoscuro y Wikimedia Commons/Raph_PH

Brian May es un músico reconocido por ser el guitarrista y voz de la icónica banda Queen, quien se viralizó en redes sociales después de que compartiera por medio de sus redes sociales un video en el que aparece que está viendo la Mañanera del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que el músico compartió un breve video en donde sale una transmisión televisiva de México, en donde aparece López Obrador.

AMLO apareció en video de Brian May Fotos: Cuartoscuro

¿Por qué Brian May vio la Mañanera de AMLO?

Es importante destacar que además de su gran trayectoría dentro de la industria de la música, Brian May también es doctor en astrofísica, por lo que tiene interés por los astros y sus comportamientos.

Bajo el contexto anterior también es importante señalar que este lunes 8 de abril ocurrió un eclipse solar total en México, el cual fue transmitido durante la Mañanera del presidente de México.

Lo anterior, pudo haber sido el motivo por el que May observó el programa encabezado por López Obrador, ya que al ser México uno de los mejores lugares países desde el cual observar el fenómeno astronómico, mostró la transmisión para mostrarle a sus seguidores un poco de lo que fue el eclipse.

Los internautas no tardaron en reaccionar al video en el que aparece el presidente de México y algunos de los comentarios que le dejaron a May fueron: “ya den conciertos en México, por favor, Queen”, “señor May, espero esto sea una señal divina para que Queen perdone a México y vengan a tocar” y “hubiera venido mi doc, acá en Mazatlán se vio re bien”.

El músico compartió un video sobre el programa del presidente de México Créditos: Instagram/brianmayforreal

¿Quién es Brian May?

Brian May, es un reconocido músico, compositor y astrofísico británico, mejor conocido como el guitarrista principal de la legendaria banda de rock Queen. Nacido el 19 de julio de 1947, en Hampton, Londres, May fundó Queen junto a Freddie Mercury y Roger Taylor, con John Deacon uniéndose poco después. Es famoso por su habilidad única en la guitarra, su sonido distintivo y por ser el autor de varios de los éxitos más grandes de la banda, incluyendo We Will Rock You, The Show Must Go On y I Want It All.

Además de su carrera musical, Brian May se destacó en el campo académico al obtener un doctorado en astrofísica del Imperial College London en 2007. Su tesis se centró en el movimiento de los cuerpos celestiales conocidos como polvo zodiacal. May también es un activista por los derechos de los animales y ha participado en diversas causas sociales y ambientales.