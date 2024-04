Temach explota contra Fofo Márquez tras golpear brutalmente a una mujer: “Put... basura” |VIDEO

Temach explota contra Fofo Márquez tras golpear brutalmente a una mujer: Crédito: Instagram, @eltemach / @mr.fofomqz

El pasado 5 de abril, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEDOMEX) arrestó a Rodolfo Márquez, conocido como Fofo Márquez en las redes sociales, bajo la acusación de agredir a una mujer. El incidente, en el que fue visto golpeando a una señora, ocurrió cerca del centro comercial ‘Brisa’ en Naucalpan.

Luego de que miles de mexicanos, asociaciones civiles, grupos feministas e incluso famosos condenaron los hechos, es otra polémica figura del mundo del entretenimiento mexicano quien se suma en contra del creador de contenido digital, pese a que es señalado de machista y misógino.

Se trata de Temach, quien en un video compartido en sus redes sociales dio una fuerte declaración en contra de Fofo Márquez, dejando en claro que desaprueba el ahora clasificado intento de feminicidio en contra de una mujer, que de acuerdo a ella, solo trató de pedirle ayuda y el joven en un arranque de ira la agredió físicamente causándole múltiples heridas.

¿Qué dijo Temach de Fofo Márquez tras su detención por golpear a una mujer?

“Me parece una salvajada y espero que le caiga todo el peso de la ley a lo que hizo Fofo Márquez, me parece una transgresión a uno de los valores básicos y fundamentales humanos. Me parece una transgresión de irresponsabilidad en el uso de la fuerza, irresponsabilidad en el manejo de superioridad de tamaño. Me parece una put* basura, de las cosas más bajas que puede hacer alguien en su posición”, mencionó Temach.

Tras el arresto de Fofo Márquez por agredir a una mujer en un centro comercial, El Temach, conocido youtuber y consejero de hombres, expresó su desaprobación durante una transmisión en vivo.

“Como alguien que se dedica a enseñar ética en las redes, condeno su acto. Predico la responsabilidad y los valores, y lo sucedido representa una total falta de ambos, además de ausencia de autocontrol”, declaró el tiktoker. La reacción de los internautas no se hizo esperar, generando amplio debate sobre el comentario de El Temach.

