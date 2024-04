Cardi B causa polémica por defender sus raíces: “Me siento ofendida que me digan mexicana”

Cardi B, originaria del Bronx, está envuelta en la polémica tras un arrebato durante un live en redes sociales. Foto:@iamcardib

Si no conocías la música de Cardi B, probablemente sabrás de ella debido un video viral que en las últimas horas ha sido ampliamente difundido en redes sociales. Belcalis Marlenis Almánzar, nombre real de la rapera, se ha vuelto blanco de duras críticas por una transmisión en vivo en la que califica como una “ofensa” ser llamada mexicana.

Para aquellos neófitos sobre la trayectoria de la neoyorkina, el origen de sus raíces ha sido un tema permanente en redes sociales debido a la confusión que generan biografías no oficiales que erróneamente registran su nacimiento en Venezuela o República Dominicana.

Pese a su popularidad y repercusión que ha tenido su música, cientos de miles de internautas se refieren a ella como “mexicana”, etiqueta que incomoda a la intérprete de WAP y I Like It. Durante un live que ha sido rescatado por sus seguidores, Cardi B arremete contra quienes confunden sus raíces:

“Me siento ofendida que la gente me diga mexicana y esas cosas porque no soy mexicana. No soy mexicana”, repite.

Para la cantante, es incómodo y ofensivo ser etiquetada bajo una nacionalidad con base a los prejuicios de las personas: “Llama ghanés a un nigeriano, llama jamaicano a un haitiano, llama haitiano a un jamaicano y dime cómo se sentirán”, cuestiona.

Luego, habla de las diferencias que existen entre mexicanos y dominicanos: “Mis nacionalidades no tienen la misma cultura que la mexicana. Claro que hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes dialectos. No comemos la misma comida”.

Cardi B, cuyo éxito no ha sido ajeno a la polémica, afirma que sus haters han alentado una campaña en su contra: “La verdad solo me dicen mexicana para irritarme, y no solo me llaman mexicana, sino que me dicen sucia mexicana. Así que es obvio que me voy a defender. No van a borrar mi nacionalidad dominicana”.

Su acusación se basa en los constantes comentarios negativos que recibe en sus redes sociales, especialmente en X e Instagram, donde incluso ha sido acusada de satánica o illuminati por la identidad visual de algunos de sus videos.

La rapera explotó durante un live en redes sociales. Aseguró que no se siente a gusto con la etiqueta de 'mexicana', pues tiene raíces dominicanas Crédito: @telekinesisok, X

¿Quién es Cardi B y cómo alcanzó la fama?

Cardi B es una figura destacada en la industria musical estadounidense, donde ha destacado como cantante, compositora y empresaria. Su ascenso meteórico a la fama comenzó a través de las redes sociales en 2013, lo que la llevó a participar en la sexta temporada de Love & Hip Hop: New York, una plataforma que la catapultó hacia el estrellato musical.

Nacida en Washington Heights, Nueva York, su incursión en la música comenzó en 2015 con el lanzamiento del remix de “Boom Boom” de Shaggy, seguido por sus mixtapes “Gangsta Bitch Music, Vol.1″ y “Gangsta Bitch Music, Vol.2″ en 2016 y 2017, respectivamente.

Sin embargo, fue su sencillo “Bodak Yellow” en 2017 el que la catapultó al estrellato internacional, convirtiéndose en la segunda rapera en la historia en alcanzar el número 1 en la lista Billboard Hot 100 como solista. Este éxito allanó el camino para el lanzamiento de su álbum debut Invasion of Privacy en 2018, el cual debutó en la cima del Billboard 200, consolidando su posición como una de las principales figuras del hip hop y cambiando las reglas del género con su representación femenina y su diversidad cultural.

Aunque actualmente vive una etapa de bonanza, Cardi B creció en un entorno de pobreza y violencia doméstica, y comenzó a trabajar a una edad temprana para ayudar a mantener a su familia. Después de ser despedida de su trabajo en un supermercado, trabajó como stripper para subsistir. Su determinación y su talento innegable la llevaron a encontrar el éxito en la música, desafiando todas las probabilidades en su contra.