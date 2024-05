¿Es Maryfer Centeno? Adela Micha es demandada por dos ex empleados de ‘La Saga’

La periodista se sumó a las críticas contra la senadora por sus comentarios sobre la comunidad trans Foto: Cuartoscuro

Adela Micha dejó los medios tradicionales en 2016 para acercarse a una nueva audiencia mediante su programa de internet La Saga, proyecto que, a ocho años de distancia, le ha acarreado tanto éxito como controversia. En una reciente emisión de En Shock, el periodista Jorge Carbajal dio a conocer una demanda interpuesta contra la conductora, la cual se suma a una serie de problemas potencialmente legales que el youtuber ha consignado en su canal de YouTube.

Irónicamente, la investigación de Carbajal fue presentada en la víspera del Día del Trabajo. De acuerdo con el periodista, Adela Micha no solo adeuda la renta de sus oficinas en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec e impuestos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), también liquidaciones a dos ex trabajadores que, según lo establecido en el documento, fueron desvinculados de la empresa de Adela Micha sin recibir la indemnización que marca la ley.

Jorge Carbajal presentó imágenes de la demanda que fue interpuesta contra Adela Micha. Foto: adelamicha, Instagram

¿Quiénes demandaron a Adela Micha?

La demanda ha salido a la luz un año después de haber sido interpuesta, tiempo en el que las defensas legales de los ex trabajadores y Adela Micha no han llegado a un acuerdo: “Esta demanda viene desde el año pasado y resulta que fueron notificados para presentarse en enero de este año y ninguno de los demandados se presentó (...) Ya recibieron una nueva notificación y ahora tendrán que presentarse nuevamente. Pero antes hubo una respuesta de los abogados de Adela Micha”, explica Jorge Carbajal.

Durante una reunión de conciliación, los abogados de Adela Micha ofrecieron la cantidad de 40 mil pesos como indemnización por 10 años de trabajo, propuesta que fue rechazada por los demandantes. Según Jorge Carbajal, las negociaciones alcanzaron un tope en 200 mil pesos, cifra menor a la expectativa de los demandantes, cuya estimación es más alta, tomando como base liquidación, sueldos caídos, el seguro social, aguinaldo y todos los pagos de ley.

Jorge Carbajal (izquierda en la foto), dio a conocer esta nueva demanda contra Adela Micha. (YouTube: Productora 69)

Una semana antes, el controvertido youtuber presentó una primera parte de su investigación, donde dio a conocer un correo electrónico donde se le solicita a Adela Micha cubrir pagos pendientes por el concepto de renta y mantenimiento:

“Buenos días. Por medio del presente le pido por favor que contacte a la administración para revisar el tema de la regularización de los pagos de mantenimiento y la aplicación del incremento anual de la renta.

El monto de renta a partir de junio de 2023 es de ... dólares más IVA y la cuota de de mantenimiento es de $... por metro cuadrado, nuevo monto de mantenimiento más IVA en dólares (...) Favor de indicarnos cuándo harán el pago de mantenimientos atrasados. Sin más de momento, quedamos de ustedes para cualquier aclaración”, se lee en el documento.

¿Maryfer Centeno demandó a Adela Micha?

Esta nueva demanda despertó interés por la identidad de los ex trabajadores, debido a que en el último año Adela Micha ha terminado abruptamente su relación laboral con destacados colaboradores, como Daniel Casarín y Maryfer Centeno, quien fue la primera el señalar públicamente a la periodista de tener adeudos con el SAT.

En noviembre de 2023, 10 meses después de renunciar a La Saga y acusar a Micha de malos tratos, Maryfer Centeno reveló que la periodista aún no la había liquidado, algo que, dijo, no la sorprendía: “Deja tú que no me pague a mí, creo que ni al SAT le ha pagado, una cosa así terrible. Es cierto, tenemos fuentes. Dios quiera que llegue a un arreglo, de verdad”, comentó la grafóloga en un encuentro con la prensa.

Hasta el momento, Adela Micha no se ha pronunciado públicamente sobre la nueva información dada a conocer por Jorge Carbajal.