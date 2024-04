“Sabemos que había pleitos internos en Morena”: refirió Diego Sinhué sobre el asesinato de Gisela Gaytán

Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, no quiere descartar ninguna línea de investigación en el caso de la aspirante morenista Gisela Gaytán. (Foto: especial)

Durante los últimos meses, la violencia en contra de los aspirantes a puestos públicos ha generado incertidumbre e indignación debido a los altos índices de violencia en México. Ante ello, y en respuesta de lo que había sido acusado, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez declaró que el asesinato de Gisela Gaytán pudo haber sido la consecuencia de los pleitos internos que hay al interior de Morena.

De acuerdo con palabras del mandatario, dentro de las investigaciones que está realizando la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado se han encontrado vínculos con conflictos internos en el Movimiento Regeneración Nacional.

“He estado en contacto con la Fiscalía y hay varias líneas de investigación. Sabemos que había pleitos internos en Morena, que había también problemas con su candidatura y no descartamos ninguna”, expresó al periódico AM.

El gobernador fue criticado por su supuesta tardía reacción ante la violencia política que han sufrido aspirantes a cargos públicos en su estado. (Foto: Twitter/diegosinhue)

Pese a que el partido político lo señaló como responsable del homicidio, para Sinhué es necesario continuar con las indagaciones y, aunque sí hay un nexo con un ataque orquestado por el crimen organizado, destacó que ninguna línea será descartada durante los trabajos para encontrar a los responsables.

“Obviamente está la mano del crimen organizado, pero hay que ver quién es el interesado en que perdiera la vida la candidata. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no se va a omitir ninguna línea de investigación”, agregó.

Morenistas condenan declaraciones del gobernador

Luego de que Sinhué Rodríguez Vallejo hiciera alusión a problemas dentro de las filas de Morena Guanajuato, Ricardo Sheffield, Ernesto Millán y Malú Mícher, integrantes del partido y aspirantes también a cargos públicos, condenaron enérgicamente las palabras que utilizó el mandatario

Sheffield, candidato al Senado de la República, externó al periódico AM su molestia alegando que fue muy irresponsable de su parte hablar sobre lo sucedido en contra de su compañera: “por la forma en que él declara y correlaciona con otros asuntos esta lamentable y trágica muerte”.

“Irresponsable, es Gobernador del Estado y del Estado de Guanajuato, el sexto estado más poblado de México. Un Gobernador no puede expresarse así con esa ligereza, encamina esto con sus declaraciones a que sea considerado hasta un crimen de estado”, complementó.

Como gran parte de sus compañeros de partido, el extitular de Profeco tachó de irresponsable al gobernador de Guanajuato. Foto: (Presidencia)

Bancada de Morena se une a las protestas

A las declaraciones del extitular de Profeco se sumaron los ya mencionados morenistas y la bancada guinda del Congreso local calificó como “irresponsables” las declaraciones de Diego Sinhué y pidieron que la justicia estatal no vea colores, sino que haga justicia por la persona a la que le arrebataron la vida hace tres semanas: “sin montajes de ningún tipo, ni detenciones de chivos expiatorios para intentar lavar la cara ante la inseguridad que azota al estado de Guanajuato”.

Del mismo modo el titular del grupo parlamentario, David Martínez Mendizábal, respaldó a sus compañeros legisladores quienes se manifestaron en el pleno para exigir que el gobernador deje de realizar declaraciones antes de dar con los responsables.

“Que no se equivoque una vez más el Gobernador, ni ejerza una función que no le corresponde haciendo de vocero del Fiscal; hacer uso de los medios para distraer la atención de un caso tan importante para el estado no es la mejor salida en su gobierno. No nos doblarán”.