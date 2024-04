¿Cuál es la historia detrás de la canción “El último beso” de Los Apson?

A lo largo de los años, “El Último Beso” ha sido versionada por numerosos artistas y ha sido parte del repertorio de muchos intérpretes destacados. Elvis Presley, Leo Dan e inclusive Gloria Trevi, son parte de los artistas reconocidos que han interpretado esta melodía; sin embargo, hablando meramente de los versiones latinas, la versión del grupo mexicano de rock and roll, ‘Los Apson’, es considerada la más popular entre propios y extraños.

Si bien, la canción es bastante conocida por su letra en español, es importante mencionar que su origen tiene lugar en Estados Unidos en 1961, siendo la versión original en inglés. Wayne Cochran fue el primero en grabar esta canción bajo el nombre de “Last Kiss”; sin embargo, no tuvo el éxito deseado. Tres años después, en 1964, Frank Wilson, junto a los Cavaliers, realizaron su propia versión, que alcanzó el número dos en las listas de popularidad de los Estados Unidos.

Los Apson hicieron popular en Latinoamérica a la conocida canción del accidente automovilístico. Foto: Youtube.com

Como bien se sabe, la tónica de la melodía se refiere a un hombre que perdió a su novia por un accidente automovilístico y durante el momento de agonía de la mujer, solo le pide ser una buena persona para poderse ver en el “otro mundo”, así como después pedirle un “último beso”.

Letra de la canción

¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor

Íbamos los dos, al anochecer Obscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba a más de 100 Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual cruzamos sin precaución Muy tarde fue, y al enfrenar El carro volcó y hasta el fondo fue a dar

¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor

Al vueltas dar, yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar, hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo: “Amor Allá te espero, donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte, porque me voy” Al fin la abracé, y al besarla se sonrió Después de un suspiro, en mis brazos quedó

¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor

Historia en la que está basada la canción

Jeanette Clark, una adolescente de 16 años, mantenía una relación con JL Hancock, de la misma edad y lugar de residencia, Georgia, Estados Unidos. El 22 de diciembre de 1960, Hancock pasó por ella a bordo de su Chevrolet del ‘54, con planes de asistir a una fiesta en compañía de otros jóvenes, aunque en la canción se omita este detalle y los presente como únicos protagonistas.

Durante el trayecto, enfrentaron el tráfico típico por las vísperas navideñas. A pesar de la congestión en la carretera, su automóvil terminó chocando con un camión remolque, resultando en la muerte de Jeanette y uno de sus amigos, mientras que los otros dos sobrevivientes quedaron gravemente heridos.

Wayne Cochran, quien residía cerca del lugar y había sido testigo de varios accidentes, se inspiró en estas tragedias para escribir una canción. Sin embargo, inicialmente no pudo completarla. Tras enterarse de la muerte de Jeanette, decidió cambiar el tono de la canción hacia un relato romántico que culmina en desgracia.