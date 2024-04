¿Qué pasa en Coahuayana, municipio de Michoacán que el CJNG intenta controlar? Alcalde pide apoyo: “Qué se vayan a otro lado”

Al menos 100 miembros del CJNG intentan apoderarse de Coahuayana, según las autoridades locales. (Crédito: Cuartoscuro)

El municipio de Coahuayana, ubicado al suroeste de Michoacán, lleva más de 24 horas en ‘guerra’ contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Así lo afirmó el presidente municipal Gildardo Ruíz Velázquez, quien aseguró que al menos 100 gatilleros de la organización criminal lidera por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, intenta apoderarse del territorio.

De acuerdo con la información disponible, desde las 6:00 horas del miércoles 3 de abril, miembros del cártel de las cuatro letras se hicieron presentes en los límites entre Colima y Michoacán y comenzaron a incendiar vehículos y atacar a la población.

Sin embargo, según se informó, pobladores de este municipio han presentado resistencia a la incursión de la organización criminal, por lo que el conflicto armado continuaba activo hasta el mediodía de este jueves.

El conflicto armado habría comenzado cerca de la comunidad de Cerro de Ortega, sobre la carretera Tecomán-Colima Crédito:@OscarAdrianL

A través de un comunicado, el gobierno municipal de Coahuayana refirió que integrantes del cártel de drogas permanecen en la localidad fuertemente armados, además de reportar que, mediante el uso de drones lanza bombas explosivas de C4 y productos químicos asfixiantes, ya lograron controlar los pueblos de Palos Marías y El Órgano.

Por tal motivo, las autoridades solicitaron a la población conservar la calma y, en caso de ser necesario, permanecer resguardados en sus casas.

“La mesa de seguridad del municipio (...), con la suma de voluntarios, han contenido a los delincuentes y se ha estado en permanente comunicación con los gobiernos Federal y Estatal de Michoacán a los que se ha pedido el apoyo para terminar con esta amenaza terrorista que en sus ataques utilizan armas de alto poder”, se lee en el boletín.

Las autoridades locales pidieron a la población mantener la calma. (Crédito: gobierno municipal de Coahuayana)

“No queremos aquí al CJNG”: alcalde de Coahuayana

Pese a que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó a las 11:00 horas de este 4 de abril que elementos de esta dependencia, del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional (GN) habían instalado una Base de Operaciones Institucionales (BOI) en Coahuayana, el alcalde Ruíz Velázquez aseguró poco después de las 13:00 horas que la localidad continúa en completo abandono.

En entrevista para Milenio, afirmó que la situación más que crítica, es caótica.

“Es una situación muy complicada, desde las seis de la mañana de ayer no han parado los balazos. Un muerto y varios heridos. Se ha estado pidiendo respaldo al gobierno federal, al estado y desgraciadamente, no sé, debido a la magnitud del problema, pues no ha habido el apoyo suficiente para resolver este problema”, expresó.

Dijo que desde hace 10 años, Coahuayana no se había enfrentado a problemas de inseguridad o violencia, por lo que pidió al CJNG dejarlos tranquilos e irse a otro lugar.

“No ha habido delincuencia, extorsiones, secuestros; cero todo eso. Y ahorita la incursión del CJNG nos tiene preocupados, consternados. Que nos dejen en paz, es lo único que queremos, no peleamos nada; no pretendemos nada que no sea la paz. No queremos aquí al CJNG, que se vayan a otro lado, que no vengan aquí a afectarnos”, agregó.

El CJNG es liderado por 'El Mencho'. (Fotoarte: Steve Allen)

Asimismo, comentó que el pueblo es el que ha estado enfrentando el problema, pues las Fuerzas Armadas no han atendido su llamado de auxilio.

“Hemos estado implorándoles: hablamos al estado, a los federales, a la Marina, a todos lado y estamos en ese problema”.

Hasta el momento, ni la SSP ni el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se han pronunciado al respecto.