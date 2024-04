Hijo de Cepillín explotó contra Humberto Zurita por su actitud frente a bioserie del payaso: “Mi papá sí era ídolo”

Hijo de Cepillín consideró a Humberto Zurita para darle vida a su papá en una bioserie (Foto: Instagram)

Ricardo González Junior, reconocido por ser el hijo de Cepillín, explotó recientemente contra el actor Humberto Zurita.

Y es que en algún momento en el pasado, “Cepi”, como también es conocido el hijo del recordado payaso fallecido el 8 de marzo de 2021, fue cuestionado sobre una posible serie biográfica del “payasito de la tele”, proyecto que tiene en puerta.

Entonces, Cepi Jr. mostró su entusiasmo por llevar a la pantalla la historia, vida personal y trayectoria profesional del afamado payaso, quien logró un éxito internacional en las décadas de los 70 y 80.

El hijo del cantante de temas como En el bosque de la China y La feria de Cepillín mencionó entonces que le gustaría que Zurita fuera elegido para interpretar a su famoso padre; sin embargo, este proyecto no entusiasmó de igual manera al actual novio de Stephanie Salas.

Cepillín y Cepi compartieron el escenario durante los últimos años de vida del payasito (Foto: Instagram/@cepillintv)

Hace unos días, Zurita fue cuestionado al respecto y dijo desconocer que se realizaría dicha bioserie. “No sabía, ni sabía que iban hacer la bioserie de Cepillín, pero si me llega la oferta ya veremos qué hacemos con eso, no sé cuándo lo quieren hacer”, dijo en entrevista para el programa De primera mano. “Yo todo el resto del año ya lo tengo cerrado”.

“Yo me baso mucho en los guiones, yo no agarro el trabajo así de ‘¿cuánto me vas a pagar?’. Siempre pido una sinopsis de personajes, un plan general de grabación, cuánto tiempo, qué directores, y lo hago porque no hago cualquier cosa”, agregó.

Estas palabras fueron tomadas como un desplante por parte de Ricardo González Jr. quien ahora envió un contundente mensaje al actor de 69 años.

Zurita consolidó una trayectoria como actor y productor de teatro desde la década de los 80 (Foto: Getty Images)

Hijo de Cepillín envió un contundente mensaje a Humberto Zurita

“La verdad veo al señor Humberto Zurita muy soberbio, en algún momento me preguntaron que a quién me gustaría que hiciera el papel de Ricardo González Cepillín, entonces yo le veo los rasgos, las facciones, similares a las de mi papá. No a la edad de los 30 o los 40 años, a la edad de la tercera edad, que es en la que el señor está”, dijo el también payaso en un post compartido en su cuenta de Instagram.

Agregó que la actitud de Zurita deja mucho que desear, pues estaría menospreciando la trayectoria de Cepillín.

“Me da mucha pena, yo siento que cuando llegas a cierta edad deberías ser un poquito más aterrizado, un poquito más humilde, el decir que siempre checa qué tipo de papeles, qué tipo de historias va a ver, siempre hay conflicto”.

“En cualquier historia hay conflictos, aquí la cosa es que estás hablando del payaso más famoso de México y más famoso de Latinoamérica, y que se te tome en cuenta es muy importante”, recalcó.

Cepillín Jr. cuestionó la calidad moral de Zurita Crédito: YouTube@Gustavo Adolfo Infante

El hijo del “payasito de la tele” destacó que su papá fue una importante figura que trascendió fronteras.

“Fue una persona que vendió más de 40 millones de discos, más de 100 mil programas de televisión, creo que deberías saber un poquito más de historia y si no la sabes, pues tener un poquito más de cuidado de qué respondes”.

Para ejemplificar la trascendencia de Cepillín, Jr. compartió un pasaje en la vida del famoso.

“Había un señor grande de la televisión, don Sergio Peña, que yo creo que sí sabes de él, de Cuba, él le decía a mi papá ‘Ricardón, en el medio hay artistas, hay estrellas y hay ídolos: el artista es el que te llena un centro nocturno, la estrella es la que te llena el teatro, y los ídolos son los que te llenan una plaza de toros para arriba”.

Ricardo Gonzalez Jr. en el funeral del emblemático payaso (Foto: AP)

“Yo no sé si Humberto Zurita te esté llenando la obra de teatro de Papito querido, que por cierto, ya ven, ahí está en lo que está terminando Humberto Zurita y no sabe si le conviene hacer el papel de Cepillín, ¿cómo lo ven?”

“Mi papá sí era un ídolo, te llenaba plazas de toros. Entonces qué pena, señor Humberto Zurita, si en algún momento pensé en usted, discúlpeme, pero no lo vuelvo a hacer. No le van a llamar para el casting, tranquilo, siga haciendo sus teatritos”, remató.