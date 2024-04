Keane en México: crónica de una noche de nostalgia

Keane se presentó en el Palacio de los Deportes dando inicio de su gira mundial | @keaneofficial.

“Me estoy volviendo viejo y necesito alguien en quien confiar”, dice uno de los versos de Somewhere only We Know, la que es probablemente la canción más conocida de Keane y que ha marcado a generaciones. Y fue así como se sintió el show de la banda británica en el Palacio de los Deportes, como volver a un viejo amigo en quien puedes confiar, a una edad donde, en retrospectiva, muchas cosas cobran sentido.

Y es que sin duda la mayoría de los asistentes al concierto eran adultos jóvenes, chavorrucos, o cualquier otra expresión que denote a adultos mayores de 30, muchos quizá con dolor de rodilla, que pasamos la crisis existencia de la adolescencia escuchando a esta banda que siempre sonó como la expresión de todo lo que en dicha etapa suele angustiarte.

Y al ritmo de Can´t Stop Now una noche que invitaba a evocar recuerdos inició. El reencuentro se sintió como volver a ver a un viejo amigo, no sólo porque fue un concierto en honor a su primer álbum Hopes and Fears sino también por ser en el recinto que los vio en México por primera vez, en un ya lejano 2004.

Tom Chaplin (vocalista y guitarrista), Tim Rice-Oxley (teclista),Richard Hughes (baterista) y Jesse Quin (bajo) interpretaron un increíble repertorio, ante los gritos de sus fans, los cuales incluso hubo un momento de la noche en que se volvieron ensordecedores, dejando ver una clara muestra de sorpresa en el rostro de los músicos.

Tom portó casi todo el concierto una bandera de México (x:@lomeliin)

Fue Tom el encargado de interactuar durante la noche con el público, quien no dejo de expresar en todo momento lo agradecidos y conmovidos que estaban de volver a México y quien incluso se dio el tiempo de dar una pequeña clase de canto a los asistentes, a quienes les mostro como realizar un coro para acompañarlo en You are young; y aunque sin duda nadie pudo alcanzar los largos agudos de Tom, fueron más de una las canciones coreadas que mostraron que en el recinto no había más que verdaderos fans.

Otro momento especial fue cuando sonaron los acordes de Sunshine, y miles de luces de los teléfonos de los asistentes se encendieron para dar un toque mágico iluminando de tal manera el recinto que parecía como si las luces se hubieran encendido, y que sin duda creo la atmosfera perfecta para la canción.

Los asistentes encendieron las luces de sus teléfonos iluminando el recinto (X:lilymess)

Más allá de la mitad del show comenzaron a sonar sus más grandes éxitos y a pesar de faltar más de media hora para el final, algo se sentía como el inicio de la despedida, Everybody´s Changing, Bad Dream, This is the Last Time, Cristal Ball, We Might as Well Be Strangers, una tras otra sonaron para devolver a los asistentes a esos momentos donde no existían los ipod ni cosas como spotify y aprendías los discos completos de memoria, escuchándolos una y otra vez en el reproductor de CD en tu habitación.

Sin duda uno de los momentos más esperados de la noche llegó con Somewhere Only We Know, la cual tocaron ante un público completamente de pie, cantando el que seguramente fuera el himno de adolescencia de muchos y que sin duda cobra más sentido con el paso del tiempo.

Por si todo lo que el grupo ya había dado no fuera suficiente, para cerrar con broche de oro, no sólo se dejo escuchar Sovereign Light Café, sino que Keane dio a sus fans mexicanos el regalo de dos canciones que son poco tocadas por la banda, Untiteld 1 y la bellísima Bedshaped, canción con la cual finalizó la noche de nostalgia.

Fue así que, con un setlits que incluyó regalos inesperados, Keane se presentó en el Palacio de los Deportes para recordar a quienes crecieron con sus canciones que madurar puede ser más sencillo cuando te acompañan los amigos y la música.

“Gracias por la energía, por cada persona que estuvo aquí esta noche, los de allá arriba, gracias por hacer esta noche tan especial”, dijo Tom antes de decir adiós, con la bandera de México en la espalda y el corazón en la mano.