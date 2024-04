Interpol en el Zócalo: Paul Banks, líder de la banda, estudió en esta secundaria de la CDMX

Paul Banks, vocalista y guitarrista de Interpol, vivió en la capital mexicana en su adolescencia (Foto: Infobae México)

Este 20 de abril, la Ciudad de México se pondrá indie rocker un evento extraordinario: el concierto gratuito de Interpol en su emblemático Zócalo, anunciado por el Gobierno de la Ciudad.

La presencia de Interpol, una de las bandas más emblemáticas del post-punk revival, promete una tocada inolvidable, marcando otro hito en el patrón de eventos culturales de primer nivel organizados en este espacio público en CDMX.

Interpol, con sus raíces neoyorquinas y una estrecha conexión con México, gracias a la historia personal de su vocalista y guitarrista Paul Banks, ha elegido este sitio histórico para reafirmar su vínculo con los fans mexicanos.

Interpol se presentará el próximo 20 de abril. Foto: Especial

“Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes, en el Zócalo en el corazón de la Ciudad de México el sábado 20 de abril de 2024 ¡Es un sueño para nosotros poder actuar en un escenario tan icónico e histórico! Vamos a ponerle ganas, así que vayan o “be square,” como dicen” es el mensaje que publicó la banda en sus redes sociales.”

Interpol tomará el Zócalo de la Ciudad de México con un concierto espectacular y gratuito

El evento, programado para iniciar a las 19:00 horas, no sólo destacará la discografía de Interpol, que abarca siete álbumes y varias giras mundiales, sino que también contará con la participación de Rey Pila como teloneros.

Esta banda mexicana, liderada por Diego Solórzano, aportará su energía al escenario, preparando el ambiente para lo que será una noche memorable.

La profunda relación de Paul Banks con la Ciudad de México

De acuerdo a Spotify, México es el mercado número uno de Interpol a nivel mundial, por encima de Estados Unidos e Inglaterra.

La relación de Interpol con el país azteca es profunda y multifacética. Paul Banks vivió en el entonces Distrito Federal durante su adolescencia, experiencia que influenció significativamente su desarrollo personal y musical.

La agrupación estadounidense cuenta con millones de oyentes mensuales en México (@CulturaCiudadMx)

La banda surgida en Manhattan ha hecho de México su segunda casa. A su larga lista de presentaciones en el país sólo faltaba que los creadores de Slow Hands y Say Hello to the Angels se presentara en uno de sus sitios más emblemáticos, donde Paul mismo deambuló en su juventud.

Muchos años antes de ser vocalista y líder de la banda, Paul, quien nació en Inglaterra, fue un “chilango más”. En su niñez se muidó junto con su familia a varios países gracias a la labor de ejecutivo en la industria automotriz de su padre.

Primero fue Michigan, en Estados Unidos, más tarde España, luego Nueva Jersey y por último, ya que Paul tenía 15 años, la familia se estableció en México por tres años.

A principios de los años noventa, el músico de hoy 45 años fue estudiante del Colegio Americano de México, conocido también como The American School Foundation, una institución internacional independiente de tradición estadounidense con sede en la Ciudad de México, la cual ofrece cursos para estudiantes de 3 a 18 años de edad. Dicha institución se encuentra en la colonia Las Américas de la alcaldía Álvaro Obregón.

Paul Banks, vocalista de Interpol, aseguró que están emocionados por tocar en un sitio histórico de la CDMX. (X/@martibatres)

“Me inspiré y formé en México. Ahí conocí una sofisticación que nunca experimenté… el ingenio de los mexicanos, sus juegos de palabras, la filosofía, la pasión, la alegría de vivir, la cultura refinada. Le debo mucho de mi personalidad y, probablemente, gran parte de mi éxito a lo que aprendí en México, no es broma”, dijo alguna vez, revelando la importancia del país en su vida.

Esta conexión personal añade una capa de significado al concierto, reforzando el lazo emocional que la banda ha tejido con sus seguidores mexicanos a lo largo de los años.

Paul Banks vivió con su familia en el Distrito Federal cuando tenía 15 años (Foto: Archivo)

Desde su formación en 1997, Interpol ha sido una figura clave en la escena del rock independiente y luego mainstream, surgiendo en la misma oleada de bandas como The Strokes, Yeah Yeah Yeahs, Stellastarr y The National.

Paul Banks ha asegurado que su estancia en el país contribuyó a su desarrollo artístico (Foto: Cuartoscuro)

Su sonido, una mezcla de bajo staccato, armonías de guitarra y letras emotivas, les ha valido comparaciones con grupos post-punk como Joy Division e inspiración para otras, como She Wants Revenge.

Su álbum debut, Turn On the Bright Lights, fue un punto de inflexión en la música alternativa, recibiendo aclamación internacional y posicionándose en las listas de las principales publicaciones musicales.

A sus 45, es uno de los "frontman" más notables del indie rock (Foto: Archivo)

A lo largo de su carrera, Interpol ha experimentado cambios en su alineación, pero su esencia y calidad musical han permanecido constantes, algo que sus seguidores mexicanos han valorado enormemente.

La presentación en el Zócalo no sólo es una expresión de gratitud hacia sus fans sino también una celebración de la música en una de las plazas más representativas del país.