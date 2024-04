Caso Gisela Gaytán: Morena exigió a Diego Sinhue explicaciones por el aumento de violencia en Guanajuato

Malú Micher condenó violencia en Guanajuato tras asesinato de Gisela Gaytán (Canal del Congreso)

A horas de la perpetración del asesinato de la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Celaya, Giselda Gaytán, la bancada del partido guinda en el Senado de la República exigió al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, explicaciones por el aumento de la violencia en la entidad.

La senadora Malú Micher participó en la sesión del martes 2 de abril y condenó el asesinato de su compañera de partido; sin embargo, aprovechó para recriminar la actitud que ha tomado el militante del Partido Acción Nacional (PAN) tras los hechos que ocurrieron en la comunidad de San Miguel Octopan.

Y es que la legisladora indicó que en el gobierno panista han ocurrido cerca de 21 mil asesinatos, mismos que hasta la fecha no tendrían explicación o acceso a la justicia para las víctimas. Fue por lo anterior que exigió respuestas y sentenció que todas las personas y candidatos, sin importar el partido, merecen vivir con seguridad, así como tener la certeza de volver a su hogares.

“Y todavía el señor (Diego Sinhue) se lamenta por los hechos y dice que no quedará impune... no quedarán impunes 21 mil personas asesinadas en este periodo del gobernador Diego Sinhue. No puede ser, no puede ser, compañeras y compañeros, y lo digo también por ustedes, por mí y por todas las candidaturas. Tenemos que vivir con certeza, con seguridad, tenemos que desplazarnos, a donde vayamos, por este país y a la campaña con seguridad y en Guanajuato no hay seguridad, no hay certeza de llegar a tu casa viva, vivo”, refirió.

La senadora morenista pidió al gobierno de la entidad resolver el tema de seguridad tras el asesinato de Gisela Gaytán Crédito: Canal del Congreso

Asimismo, durante la disertación, Micher reconoció a Gisela como “una extraordinaria compañera” en el movimiento de la Cuarta Transformación; no obstante, apuntó que “aunque no lo hubiera sido”, no merecía ser asesinada y menos en las condiciones en que se dio el ilícito.

Sobre el mismo tenor, la morenista también lamentó la situación que atraviesa Adrián Guerrero, quien en primera instancia fue reportado también como asesinado; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) confirmó que actualmente se encuentra desaparecido.

En otro momento de su discurso, la senadora indicó que la Cámara Alta debería de exigir al panista que dé a conocer cuál es la estrategia de seguridad que se está siguiendo en el estado del bajío mexicano, debido a que no observa un avance en materia de seguridad, menos en el tema humanista.

Aunque reconoció que su solicitud no es facultad del Senado, Micher indicó que el siguiente paso del gobernador sería pedir la renuncia o despedir a los titulares de la Secretaría de Seguridad local y de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, esto con el fin de que se garantice la seguridad de todos.

“Solicito que este Senado le exija, ya sé que no estamos en facultades, ya sé que no puedo llamar (para) traer al gobernador, le solicito al gobernador de Guanajuato, a Diego Sinhue, que sea, de verdad, que tenga una propuesta humanista, que nos entregue su propuesta de seguridad en Guanajuato y que destituya inmediatamente al secretario de Seguridad y al Fiscal, además de garantizar la seguridad de todas y todos las candidatas y candidatos”, finalizó.