Actividad del Volcán Popocatépetl: ¿En qué estados caerá ceniza hoy 1 de abril? | MAPA

En las últimas horas se han registrado 51 exhalaciones y 48 minutos de tremor. Foto: Cuartoscuro

En los últimos días se ha registrado un leve descenso en la actividad en el volcán Popocatépetl, sin embargo, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) mantiene el monitoreo las 24 horas junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y está en constante comunicación con los gobiernos de los estados que se encuentran dentro de su zona de influencia.

Vale recordar que es uno de los volcanes más activos en México y el mundo, y su actividad puede incrementar sin aviso, tal como ocurrió en semanas anteriores con las lluvias de ceniza diarias y la expulsión de fragmentos incandescentes, por lo que se debe respetar el cerco de seguridad de 12 kilómetros y obedecer la orden de no subir al cráter, pues está prohibido desde 1994.

De acuerdo con el más reciente reporte del Cenapred, en las últimas horas se han registrado 51 exhalaciones de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza, además de 48 minutos de tremor de muy baja amplitud (movimiento de magma al interior del cráter); es importante mencionar que todas estas manifestaciones se encuentran contempladas dentro del Amarillo Fase 2 del Semáforo de Alerta Volcánica en el Popocatépetl.

Para este lunes 1 de abril, se prevé que las emisiones del volcán no alcancen la Ciudad ni el Estado de México, pero sí algunas zonas de Puebla como la Angelópolis, Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valles Centrales, además de Tlaxcala y Veracruz; este pronóstico se realiza con base en los análisis de dispersión y trayectoria de las nubes volcánicas que hace todos los días la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), aunque podría cambiar dependiendo de la altitud y la dirección que tome el viento.

Mapa que muestra hacia donde podrían dirigirse las emisiones del volcán Popocatépetl este 1 de abril. Foto: Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla

Semáforo de Alerta Volcánica

Para advertir el peligro en el que se encuentra un volcán activo, como lo es el Popocatépetl, el Cenapred y la UNAM cuentan con el Semáforo de Alerta Volcánica.

Como cualquier otro semáforo, el de Alerta Volcánica tiene tres colores: verde, amarillo y rojo. En seguida te explicamos qué significa cada color:

Verde

El color verde significa que todo está en la normalidad, este color tiene dos fases, en la fase uno quiere decir que el volcán se encuentra en calma, mientras que en la fase dos solo se presentan ligeras manifestaciones de actividad, como fumarolas y actividad sísmica esporádica.

Amarillo

El color amarillo señala que la actividad del volcán es mayor. Este color está dividido en tres fases:

Fase uno, cuando el volcán presenta manifestaciones claras de actividad, como sismicidad volcánica local frecuente, fumarolas o plumas de vapor de agua y gas, así como emisiones esporádicas y ligeras de ceniza.

Fase dos, en esta el volcán muestra un incremento de actividad con explosiones esporádicas, pluma continua de vapor y agua, caída de ceniza leve a moderada en poblaciones cercanas, lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociados a las explosiones, crecimiento y destrucción de domos de lava, así como flujos de lodo o de escombros de corto alcance.

Fase tres, el volcán presenta actividad explosiva de escala intermedia a alta, crecimiento rápido de domos de grandes dimensiones y su destrucción en explosiones fuertes, plumas de vapor de agua, gases y cenizas persistentes, explosiones de intensidad creciente con el lanzamiento de fragmentos incandescentes, posibilidad de flujos piroclásticos de mediano alcance y caída de ceniza notoria en poblaciones cercanas.

Rojo

El color rojo significa que hay peligro y se debe estar listo para la evacuación. Este color está dividido en dos fases:

Fase uno, quiere decir que el volcán muestra actividad explosiva de escala intermedia a alta, la emisión de columnas de vapor de agua y gas es de varios kilómetros de altura, lanzamiento de fragmentos incandescentes sobre las laderas del volcán, caída de ceniza importante en poblaciones y ciudades lejanas, así como flujos piroclásticos y flujos de lodo que pueden alcanzar a poblaciones cercanas.

Fase dos, el volcán presenta actividad explosiva de escala alta a extrema, las columnas eruptivas son de decenas de kilómetros de altura y gran alcance, caídas intensas de ceniza, arena y fragmentos volcánicos sobre poblaciones a distancias mayores, posibles derrumbes parciales del edificio volcánico, flujo de piroclásticos y flujos de escombros masivos que pueden alcanzar a poblaciones cercanas e intermedias, grandes lahares de efectos devastadores y graves daños al entorno.

Así luce el Popocatépetl este lunes 1 de abril; permanece en Amarillo Fase 2 del Semáforo de Alerta Volcánica. Foto: Cenapred

Popocatépetl, un volcán activo

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y se encuentra en los límites territoriales de las entidades de Morelos, Puebla y el Estado de México, sin embargo está cerca de la Ciudad de México y Tlaxcala.

El volcán Popocatépetl tiene una altitud de 5 mil metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el segundo más alto del país.

"Don Goyo” se encuentra activo y, según científicos de la Universidad de Manchester, se trata del quinto volcán en riesgo de entrar en erupción en los próximos años.

México, un país de volcanes

En México existen al menos 46 volcanes activos, de los cuales seis son señalados como de alto riesgo por el Cenapred, por lo que monitorea su actividad para reaccionar de forma oportuna en caso de una emergencia o una erupción mayor.

Los volcanes de mayor peligrosidad son: el Popocatépetl; el Volcán de Fuego, en Colima; el Ceboruco, en Nayarit; el Pico de Orizaba, en los límites de Veracruz y Puebla; el Chichón, en Chiapas y el Tacaná, que está en la frontera con Guatemala.

En caso de una explosión mayor del Popocatépetl, ésta no desataría una detonación en cadena porque cada volcán es independiente, cada uno tiene sus propios conductos, sus propias fuentes de magma, que no están directamente relacionadas, de tal manera que la actividad de un volcán no va a afectar ni para arriba ni para abajo la actividad de otros volcanes.