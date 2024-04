Así fue la PELEA entre Paulo Quevedo y Clovis Nienow de LCDLF4; actor dice fuerte grosería en horario familiar |VIDEO

Así la fuerte PELEA entre Paulo Quevedo y Clovis Nienow de LCDLF4. Crédito: X/@Romegadigitaltv

Las Galas de Posicionamiento en La Casa de los Famosos 4 han comenzado a dejar entrever que en ningún momento de esta temporada habrá paz entre los habitantes y que la violencia física y verbal dentro del reality show de Telemundo ha comenzado a generar desinterés en la audiencia hispana que radica en Estados Unidos.

Tal ha sido el caso, que ocurrió el pasado domingo 31 de marzo, con Paulo Quevedo y Clovis Nienow, dos mexicanos que forman parte de esta nueva edición y que no han logrado llevarse bien desde que el modelo ingresó de forma inesperada hace un par de semanas atrás.

En esta ocasión el famoso mexicano aseguró que el modelo, que asocian sentimentalmente con La Divaza, era un “falso” dentro del reality show y que por ese motivo esperaba que fuera eliminado este lunes 1 de abril ya que está nominado. Sin embargo, la temperatura se elevó cuando Clovis le dijo “manipulador” a Paulo y este reaccionó con un adjetivo calificativo despectivo y homofóbico.

Paulo Quevedo le dice ‘putit*’ a Clovis Nienow en La Casa de los Famosos 4

El conductor del reality show, Nacho Lozano, tuvo que intervenir entre la dispuesta de los famosos mexicanos, pues se llegó a pensar que llegaría a algo físico. Crédito: X/@Romegadigitaltv

“No sé si por ahí hay algo de mi persona que no te agrade, también he intentado entrometerme con ustedes y no pasan ni cinco palabras, pero quisiera saber por qué hay restricciones, por qué no nos dejan entrar, digo así sería más divertido conocernos y ya después darnos en la madre”, le mencionaba Quevedo a Nienow.

“No te conozco, te me haces falso. Creo que eres un líder pero no, eres un manipulador. Entras al Cuarto Agua diciendo unas cositas, al Cuarto Fuego diciendo otras tantas y eso un líder no hace. Un líder potencializa las cualidades de los demás. Tu entraste a Agua manipulado a sus integrantes y diciendo que eras su líder, que los ibas a salvar “, le respondió Clovis.

La temperatura se alzó de nueva cuenta cuando Clovis le dijo de nueva cuenta “manipulador” a Paulo y él le contestó que era un “putit*”. Este adjetivo calificativo y fuerte grosería que se hace en México con una connotación homofóbica, provocó que el conductor de La Casa de los Famosos 4, Nacho Lozano, tuviera que intervenir y recordarles que estaban en televisión de señal nacional y abierta, en horario familiar.

Nacho Lozano interviene en fuerte pelea entre Paulo Quevedo y Clovis Nienow en LCDLF4

Ante la situación, el integrante y periodista de Imagen Televisión, no dudó en usar su autoridad para frenar la situación y el insulto homofóbico que lanzó Paulo Quevedo.

“A ver Paulo, importante, los posicionamientos son con educación. Aquí se habla con respeto, que quede claro, ya hemos tenido estas conversaciones y es una exigencia del público”, expresó en un tono fuerte ya que ambos mexicanos seguían peleando.

¿Quién es Paulo Quevedo?

Paulo Quevedo es un actor y cantante mexicano, nacido el 1 de febrero de 1975 en Ciudad de México. Inició su carrera en el mundo del espectáculo como miembro de la banda de pop Kairo, lo que le abrió puertas en la industria musical y de la actuación. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos donde su carrera tomó un nuevo rumbo, destacando en diversas producciones televisivas para el mercado hispano, incluyendo telenovelas y series.

Paulo Quevedo forma parte del reencuentro del grupo Kairo (Foto: Instagram)

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran participaciones en telenovelas como Vuelve temprano, Hasta que el dinero nos separe y Corazón valiente. Además de su carrera como actor, Quevedo ha mantenido una presencia en el ámbito musical y en proyectos relacionados con el fitness, ámbito en el que también ha desarrollado una carrera.

Pero el reciente comentario ha generado que miembros de la comunidad LGBT+ exijan en redes sociales su inmediata expulsión, pues la homofobia es un fuerte problema en México.