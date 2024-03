Julio César Chávez Jr. tiene un problema en el hígado, ¿Cuál es su estado de salud?

Julio César Chávez Jr. dio a conocer detalles sobre su estado de salud. Foto: Cuartoscuro

Julio César Chávez Jr. se reencontró con su familia y sus seguidores luego de salir de rehabilitación, recordando que tuvo que realizarla luego de que ser dejado en libertad para continuar con su proceso tras ser detenido por posesión de armas falsas en Estados Unidos.

“El Junior” reapareció en redes sociales en donde se tomó un momento para hablar respecto a su estado de salud, detallando como se encuentra luego del proceso que ha llevado en los últimos meses, mismo que al parecer podría haberle pasado factura.

Chávez Jr. mencionó que se realizó estudios en todo el cuerpo, motivo por el cual descubrió que tiene una bolita en el hígado, razón por la que tendrá que realizarse más estudios para conocer que la originó.

“Vine a checarme el hígado y todo el cuerpo, me salió una bolita en el hígado, me voy a hacer un scan para ver cómo salí, ojala que no sea nada y si es, pues ni ped*, no pasa nada. Me hice un estudio de todo y todo salió bien, pero en el hígado me salió una bolita, puede ser cualquier cosa”, comentó el púgil mexicano.

Julio César Chávez Jr. informó que tiene una bolita en el hígado, pero desconoce ha qué se debe. (Instagram @jcchavezjr)

Señaló que desea volver al ring, sin embargo, sabe que esta situación podría afectar su regreso, por lo que desea cumplir con los estudios necesarios y descartar cualquier problema que pueda presentar. Julio César Chávez Jr. no pelea desde diciembre de 2021, cuando venció a David Zegarra en Culiacán, desde ahí no ha podido volver debido a las adicciones y problemas legales que ha presentado.

Por el momento, parece haber dejado atrás los días oscuros y el reencuentro con su familia parece haber sido importante, recordando que se presentaron problemas entre ellos cuando “El Junior” fue internado para su recuperación.

¿Quién es Julio César Chávez Jr.?

Julio César Chávez Jr. es un boxeador profesional mexicano. Nació el 16 de febrero de 1986 en Culiacán, Sinaloa, México. Es hijo de Julio César Chávez, uno de los boxeadores más destacados de México y una leyenda del boxeo mundial. Chávez Jr. comenzó su carrera en el boxeo a una edad temprana y rápidamente se hizo un nombre en el deporte siguiendo los pasos de su padre.

"El Junior" es hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez Jr.

A lo largo de su carrera, Julio César Chávez Jr. ha competido en varias categorías de peso, destacándose principalmente en la división de peso medio. Ha disputado numerosos combates, obteniendo victorias importantes que lo llevaron a conseguir títulos mundiales. Uno de sus logros más notables fue la obtención del título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de peso medio.

Sin embargo, su carrera también ha estado marcada por controversias fuera del ring, incluyendo problemas de disciplina y positivos en pruebas de sustancias prohibidas. Estos incidentes han afectado su reputación y han sido objeto de crítica por parte de aficionados y analistas del deporte.

A pesar de los altibajos en su carrera, Julio César Chávez Jr. sigue siendo una figura relevante en el boxeo mexicano, con un estilo de lucha que, en ocasiones, ha recordado al de su legendario padre, aunque con características propias que lo hacen un púgil único. Su trayectoria en el deporte ha contribuido a mantener el legado de su familia en el boxeo, marcando su propio camino en la historia del deporte.