Andrés Guardado confiesa por qué no falló el polémico penal contra Panamá en la Copa Oro 2015

Andrés Guardado reveló la razón por la cual no falló el penal contra Panamá en Copa Oro 2015

Andrés Guardado se convirtió en uno de los jugadores más importantes dentro de la Selección Mexicana, siendo parte fundamental en algunos títulos obtenidos, sin embargo, también se encuentra marcado por uno de los momentos más polémicos, mismo que se presentó durante la Copa Oro 2015, cuando cobró un penal contra Panamá que la afición pedía que fallara.

“El Principito” regresó a la Liga Mx para el Clausura 2024 con los Esmeraldas de León, poniendo fin a su larga trayectoria por Europa, misma que fue destacada en cada uno de los clubes en los que estuvo, puesto que con su calidad aportaba en todo momento dentro del campo.

Su brillante carrera le permitió consolidarse dentro del Tricolor, disputando cinco Copas Mundiales, Copa América, Copa Oro y varios torneos más, en donde en todo momento fue pieza clave en el esquema, por su calidad en el medio campo.

Sin embargo, esto también tuvo un aspecto negativo, ya que era blanco de críticas cuando el combinado mexicano no pasaba por sus mejores momentos, sobre todo cuando se trataba de jugar un torneo de alta relevancia, o incluso, cuando no ganaban con facilidad una competencia de Concacaf.

El Principito volvió a la Liga MX después de 16 largos años. (Ilustración: Jesús Avilés)

El motivo por el que no falló el penal de la Copa Oro 2015

Uno de los momentos más polémicos que ha vivido la Selección Mexicana en los últimos años se presentó durante las semifinales de la Copa Oro 2015, cuando tuvieron que enfrentar a Panamá. En aquella ocasión, el conjunto nacional no atravesaba sus mejores momentos y pese a ser mejores en el campo, no era contundentes, por lo que los canaleros se pusieron en ventaja.

El Tricolor tuvo que remar contra corriente durante casi todo el segundo tiempo, teniendo poca idea al frente, aunque sobre los minutos finales se terminó marcando un polémico penal contra Panamá, mismo que fue mal apreciado por el árbitro en aquella ocasión.

Fueron minutos de tensión los que se vivieron en aquella ocasión, incluso los jugadores panameños amenazaron con retirarse del campo tras el señalamiento. Al final, la marcación se mantuvo y fue Andrés Guardado quien lo terminó cobrando, pese a que la afición pedía que lo fallara como un acto de Fair-Play.

Andrés Guardado señaló que no había forma de saber si era o no penal dentro del terreno de juego. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Chris Jones

Hace algunos días, durante una entrevista con David Faitelson para TUDN, “El Principito” fue cuestionado al respecto esa noche y la razón por la cual no falló intencionalmente aquel penal en la Copa Oro.

“Nosotros en el campo vimos que el defensa se avienta hacía la pelota. ¿Quién te dice sí tocó o no la mano? Ahí en el campo no tienes para tomar esa decisión, Imagínate, yo lo falló y después en la cámara cuando salgo sale que sí tocó la mano”, mencionó Guardado.

Agregó que en ese año aún no existía el Video Assistant Referee (VAR), por lo que en campo no podían tener certeza de que no había sido penal, motivo por el cual en ningún momento pasó por su cabeza el errarlo. Finalizó con el hecho de que tal vez hubiera sido aplaudido, pero sí realmente hubiera sido penal, también se hubiera ganado la critica de todos.

Al final, en aquella ocasión, México llevó el partido al alargue y terminaron ganando con otro penal anotado por el mismo Guardado.