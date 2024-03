Los ácidos comentarios de Daniel Bisogno sobre su estado salud: “Tuve más ingresos al hospital que Silvia Pinal”

Daniel Bisogno operado de emergencia por colecistitis aguda

Daniel Bisogno preocupó sobremanera al mundo del espectáculo tras permanecer hospitalizado durante 19 días, la mayor parte de ellos intubado y en terapia intensiva.

Sin embargo, el conductor fue dado de alta el pasado 8 de marzo y desde entonces comenzó a llevar una recuperación desde casa que al parecer va por excelente camino.

Bisogno reapareció por primera vez en televisión durante un enlace con el programa Ventaneando. Durante la charla afirmó que aún hay Daniel Bisogno para rato.

“Gracias a ustedes y al público uno logra salir adelante. Muy contento, agradecido a Pati, Tv Azteca, estamos bien, vamos a salir de esta y todavía queda Daniel Bisogno para rato, así que, que no inventen, no señores, aquì estoy y estamos muy bien. Ya quiero estar ahí haciendo de las mías. Nada más para que no se les olvide que ahí ando”, dijo el presentador.

(captura de pantalla/Ventaneando)

Con un muy buen humor, Daniel Bisogno se mostró ante su público hablando sobre su mejoría de salud y las terapias que lleva desde casa, incluso hasta tres veces al día.

“No hay nadie en casa, se les extraña con todo el corazón. Estoy muy bien Paty, la verdad es que hay una gran mejoría ya estoy aquí en la casa ustedes estuvieron informando puntualmente qué era lo que sucedía conmigo con la única verdad que es la que da Ventaneando público querido y ya afortunadamente logré salir del hospital, estoy aquí en la casa, prácticamente con un 85 por ciento de movilidad, porque como estuve muchos días en terapia intensiva y estuve varios días intubado, entonces no se movió el cuerpo durante 19 días, entonces a partir de ahí la movilidad se puso difícil, ya con las terapias que estoy tomando diario, ya nada más llegan y me despiertan con la sobada de pie y vámonos a la terapia y todo el día me tomo dos o tres, para avanzar rápido.

Bisogno también dio detalles sobre la infección que aquejó a su cuerpo. Relató que la infección abarcó hasta el pulmón, pero que por fortuna logró controlarse y por ahora los resultados son bastante positivos.

“Me he hecho no sabe usted cuantos estudios, no hay número, por eso luego dicen que si me ven en el hospital en tal lado... estudio tras estudio para hasta ahorita todo está bien”, contó.

Sin embargo, lo más destacado de su aparición en Ventaneando fue sin duda su forma de hacer reír a la audiencia. El conductor hizo gala de su característico humor y sus comentarios ácidos que sin duda muchos extrañaron en el programa.

“He tenido más ingresos que Silvia Pinal durante el año pasado. Mira, tengo más portadas que Ninel Conde y más ingresos que Silvia Pinal al hospital, no cualquiera”, dijo provocando las risas de todos los presentes.

Para continuar con el tono jocoso, Pati Chapoy le confió a Bisogno que para evitar mal entendidos, le pidieron a la producción que quitara su sillón del foro y lo reservaran para cuando volviera.

“Qué aprovechen para lavarlo y quitarle esa mancha de nachos que le dejé y los kleenex que guardo en los pliegues. Yo creo que es cuestión de unas semanitas para que ya esté por allá”, dijo Bisogno.

El conductor asegura que no puede vivir sin Ventaneando

El conductor habló sobre su estado de salud Ventaneando

Finalmente Daniel Bisogno agradeció por todas las muestras de cariño y por el interés que ha habido de parte del público. Afirmó que no puede vivir sin el programa de espectáculos que lo ha visto crecer.

“Yo no puedo vivir sin estar ahí en Ventaneando con ustedes, pero me tengo que acostumbrar tantito en lo que me recupero y me siento bien para poder poder estar ahí. Entonces para decirles médicamente cómo va la cosa. Estamos fuera de todo tipo de peligro en cuanto a la infección tan fuerte que tuve que abarcó pulmón, que abarcó tórax, estómago y se subió a pulmón, pero estuvo fuerte. Y logramos salir de ahí, luego a terapia intermedia y luego ya, aquì estamos en casa público querido”, concluyó.