Julio César Chávez actualizó el estado de salud de su hijo: “No se quiere salir de la clínica”

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. en tratamiento por adicciones tras arresto

Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano del mismo nombre, se encuentra actualmente en una clínica de rehabilitación en Los Ángeles, California, tras ser detenido a principios del 2024 por posesión ilegal de un arma de fuego. Julio César Chávez, el padre, compartió recientemente detalles sobre el proceso de rehabilitación de su hijo, mencionando que espera que este dure aproximadamente seis meses.

La detención y los problemas previos de Jr. con sustancias prohibidas han marcado un antes y un después en su vida, llevándolo a aceptar la ayuda necesaria para su recuperación.

Y es que la situación legal de Chávez Jr. se ha complicado debido a su arresto, pero su familia ve este evento como una oportunidad para su recuperación.

“El día 28 de este mes tiene otra audiencia, pero todo va viento en popa, mientras más se alargue la audiencia, va a ser mejor para mi hijo, porque va a estar en terapia. Creo que van a ser como seis meses que va a estar ahí, él está contento”, expresó el ex pugilista durante una entrevista para Ventaneando.

La relación de padre e hijo ha estado marcada por la distancia, antes del incidente de Junior (Instagram @jcchavez115)

La familia Chávez ha experimentado momentos difíciles debido a los desafíos de Julio Jr. con el consumo de sustancias prohibidas y su reciente encuentro con la ley. Su padre, sin embargo, ha estado a su lado, proporcionándole apoyo incondicional.

“Está en un centro de rehabilitación, ahí en Los Ángeles, California... está contento, no se quiere salir, eso es lo más importante”, comentó Chávez sobre el estado actual de su hijo.

A través de la terapia psicológica, Julio César Chávez Jr. está comenzando a mostrar signos de cambio, algo que su padre considera un verdadero milagro.

“Gracias a la terapia se está viendo a otro Julio César Chávez Jr.”, dijo El César de Boxeo, evidenciando el impacto positivo que la rehabilitación está teniendo en su hijo. Este último incidente ha sido interpretado por la familia como un mensaje divino, un llamado a la reflexión y el cambio. “Dios le mandó el mensaje para que se centrara en seguir con su vida”, declaró Chávez.

El boxeador reveló que su hijo permanecerá en la clínica un tiempo más Crédito: YouTube@Ventaneando

La entrevista con Julio César Chávez reveló no solo la lucha de su hijo contra las adicciones y los problemas legales, sino también el profundo amor y preocupación de un padre por su hijo.

“Han sido años difíciles para Julio, mi hijo, pues no había querido dar ese primer paso de la aceptación. Pero fíjate que el problema que tuvo en Los Ángeles le cayó como anillo al dedo para aceptar que está mal, y gracias a Dios el juez se portó lindísimo, la verdad”, compartió Chávez, subrayando la importancia del soporte familiar en tiempos de crisis.

Julio César Chávez estuvo dispuesto a ir a la cárcel con tal de salvar a su hijo de las adicciones

Estas declaraciones del famoso boxeador llegan luego de que a finales de febrero de este 2024 compartiera con la prensa que incluso estaba dispuesto a ir a la cárcel con tal de lograr que su hijo se rehabilitara en una clínica, aún en contra de su voluntad.

Julito junto a su padre hace algunos años. (Instagram @jcchavez115)

El César dijo que antes de la detención de su hijo, estuvo a punto de tomar medidas desesperadas para hacerlo entrar en razón, como casi raptarlo para trasladarlo a México y someterlo a un proceso de desintoxicación.

“Me iba a arriesgar para que me quitaran mi visa o a que me deportaran, porque si me agarran trayéndome a mi hijo -aunque sea mi hijo-, si no es con el consentimiento de él, pues me meten a la cárcel... Pero vino este problema, que no pasó a mayores, y está mi hijo en rehabilitación”, compartió el deportista a El Gordo y la Flaca.