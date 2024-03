Edson Álvarez revela lo que Tata Martino hizo previo al México-Argentina en Qatar 2022

Edson Álvarez reveló el raro comportamiento que tuvo Gerardo Martino durante el partido contra Argentina. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Edson Álvarez es uno de los pocos mexicanos que aún se encuentra triunfando en Europa, jugando actualmente para West Ham United en la Premier League, situación que le ha servido para ser considerado como uno de los referentes dentro de la Selección Mexicana, incluso teniendo la oportunidad de disputar ya dos mundiales.

Esto le ha permitido vivir distintas anécdotas en el vestuario tricolor, por lo que recientemente reveló uno que ha aportado a la polémica que se tenía con el ex-entrenador Gerardo Martino y todo lo que se vivió en la Copa Mundial de Qatar 2022.

En ese año, Álvarez se encontraba jugando con Ajax en la Eredivisie, lo que llevó a que fuera considerado como una de las mejores piezas, incluso sorprendió el que no tuviera minutos en el partido contra Argentina en la fase de grupos, levantando cuestionamientos sobre la decisiones del técnico.

A más de un año de lo ocurrido, el mediocampista mexicano se sinceró en aspectos que ocurrieron previo y durante el partido, dejando muchas dudas sobre Tata Martino.

El jugador mexicano compartió que el "Tata" lo trató como un extraño durante el enfrentamiento ante la Albiceleste. (Foto: Instagram/@edsonnalvarez)

Edson Álvarez considera que fue un desconocido para Gerardo Martino

Durante una entrevista con Jorge “El Burro” Van Rakin, Edson Álvarez señaló que tenía una buena relación con el estratega argentino, producto de lo que se encontraba realizando en el viejo continente, incluso compartían ideas de lo que pasaba en Ajax.

“Estoy agradecido, en algún momento yo tenía una gran relación con el “Tata”, pero una gran relación. Venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. Él es una persona que le gusta mucho hablar de futbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax, entonces compartíamos muchas cosas”, compartió Álvarez.

Pese a esto, el jugador mexicano reveló que Martino tuvo una actitud desconocida con él previo al encuentro ante la Albiceleste, tratándolo como si fuera un extraño, incluso no tuvo minutos en dicho encuentro.

“Obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sabía que tenía muchas posibilidades de jugar. Cuando llega el partido con Polonia hasta ahí todo iba bien, con él la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño. Como si nunca me hubiera visto jugar, no inicié y no jugué”, sentenció Edson Álvarez.

Edson Álvarez se encuentra jugando actualmente con West Ham en la Premier League. (REUTERS/Carl Recine)

Al final, la Selección Mexicana terminó perdiendo ese encuentro ante Argentina, que eventualmente le terminó costando la eliminación en la fase de grupos y el posterior despido de Gerardo Martino, quien estuvo durante todo el ciclo mundialista.

Para el último encuentro contra Arabia Saudita, el combinado tricolor tenía posibilidades de ingresar a la siguiente ronda, pero necesitaba golear a su rival, algo que no ocurrió. En ese partido, el canterano americanista fue titular y jugó 86 minutos.

Álvarez se ha convertido en una de las piezas inamovibles en la era de Jaime Lozano, por lo que ha disputado torneos importantes como la Copa Oro y se encuentra considerado para el Final Four de la Concacaf Nations League.

El rival en las semifinales será Panamá, en busca de llegar a una nueva final de torneo, que hasta el momento continúan sin poder ganar y esperan que en el 2024 se de el ansiado titulo.