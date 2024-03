“Restablecer la seguridad costará vidas humanas”: así fue el mensaje con el que Calderón anunció la ‘guerra’ contra el narco

El mensaje con el que Calderón comenzaba su guerra contra el narco (Infobae)

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, al inicio de su Gobierno, en diciembre del 2006, anunció la Guerra en contra del narcotráfico, aunque al principio no se refirió a este como tal, sino que “buscaba restablecer la seguridad en el país”.

Este mensaje resultó algo agresivo, debido a que afirmó que esto cobraría vidas humanas, al ser una frase un poco fría para aquellos años, en los que la violencia apenas comenzaba a escalar hasta las magnitudes que hay en la actualidad.

Por su parte, el autor del libro ‘Bienvenido a Sinaloa’, Diego Enrique Osorno, argumentó que las nuevas políticas de seguridad pública parecían fuera de contexto, debido a que para aquellos años se vivía una crisis electoral, pues el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador señalaba de fraudulentas esas elecciones.

Así comenzó 'El Michoacanazo' de Felipe Calderón (Infobae)

“‘Sé que restablecer la seguridad no será fácil, ni rápido, me tomará tiempo, me costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas’, dijo, al día siguiente pocos analistas destacaron este anuncio, si bien la violencia del crimen organizado era un problema preocupante, tomando en cuenta la crisis política y social que había en ese momento, las referencias de Calderón a nuevas políticas de seguridad pública, parecían fuera de contexto”, se lee en el libro ‘Bienvenido a Sinaloa’ de Diego Enrique Osorno.

Otras de las palabras que Calderón mencionó fue que costaría mucho dinero debido a que comenzó a ocupar a más agentes policíacos, a los cuales mandó hacia distintos lugares de Michoacán, que fue una de las entidades claves para comenzar con el conflicto bélico.

El inicio del ‘Michoacanazo’

De acuerdo con el periodista Diego Enrique Osorno, en menos de dos semanas del comienzo de su mandato, Felipe Calderón envió más de seis mil miembros, la fuerza de seguridad a Michoacán, en el operativo que sería conocido como ‘El Michoacanazo’, en el que haría frente al crimen organizado.

En aquel 2006, se registraron poco más de 500 ejecuciones, cifra que resultaba bastante alarmante para las fechas que eran, pues en la actualidad ese número se ha normalizado.

“El 10 de diciembre, el nuevo Gobierno lanzó otro golpe mediático, el envío de seis mil miembros de la fuerza de seguridad a Michoacán, la tierra natal del presidente gobernado por el PRD, donde la violencia del narco había provocado más de 500 ejecuciones ese año, desde Los Pinos, el entonces secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, anunció el operativo y previno”, se lee.