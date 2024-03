MasterChef Celebrity México 2024: quién fue el primer eliminado de la cocina más famosa del país

El primer eliminado de MasterChef Celebrity fue un cantante famoso. (@MasterChefMx)

El primer episodio de la temporada de MasterChef Celebrity México 2024, de acuerdo a la audiencia e internautas, estuvo cardíaco, ya que el reto de la noche si tuvo como desenlace una eliminación.

Para el desafío final, las celebridades se enfrentaron a un desafío donde el objetivo era elaborar un platillo tradicional de la cocina mexicana. En total fueron seis cocineros quienes presentaron sus recetas recibiendo comentarios favorables, no obstante solo dos quedaron en la cuerda floja. Tal fue el caso de la propuesta de Mario Sandoval y Rafa Balderrama, quienes presentaron un guiso con nopales y carne en su jugo, respectivamente.

Sin embargo, fue Mario Sandoval quien no llenó las expectativas de Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena.

“Sus platillos no estuvieron a la altura de esa estadística”, aseveró el Chef Adrián Herrera antes de despedir al músico. Tras la eliminación, el tapatío reveló para una entrevista del mismo reality, que se encontraba sumamente feliz, no obstante no esperaba convertirse en el primer eliminado.

Las celebridades se enfrentaron en el primer episodio de MasterChef Celebrity con platillos muy creativos para impresionar al panel de críticos. (@MasterChefMx)

“No me lo esperaba pero cuando estás con el mandil negro se siente feo. Desde ahí me mentalicé siempre a que podía ser yo el que saldría”.

Acerca del platillo con el que luchó por subir al balcón y salvarse de la expulsión, confesó que no modificaría nada en su receta. “No cambiaría nada, es que a mí me encantó, la verdad me gustó muchísimo. Yo no soy chef, yo soy músico y creo que ellos tienen la razón. Y no es que haya sido malo, mas bien no fue bueno para MasterChef”, aseguró.

“Yo tenía ya en la cabeza un plato. Pero cuando dijeron que tenía que ser un plato mexicano, de repente me bloqueé y yo dije ¿Cómo me voy a bloquear? Soy de Guadalajara, la carne en su jugo, más mexicano no se puede. Y la verdad es un plato que llevo haciéndolo más de 10 años, yo que soy una persona que no se dedica a la cocina y creo que es el que más me aplauden, me gustó mucho a mí. Venía con todo, mi libro lleno de recetas, horas de estudio, clases en restaurantes, clases con chefs...”

Los chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena evaluarán los platillos de las 20 celebridades que participarán en la cuarta temporada. Foto: @masterchefmx

Participantes de MasterChef México 2024 que siguen en la competencia